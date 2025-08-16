LA NACION

Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, Messi, Independiente, fútbol europeo y Top 12

Rugby internacional y local, fútbol exterior y argentino, tenis, golf y Juegos Panamericanos componen el menú deportivo del día

El compromiso más esperado del año para los Pumas será esta tarde: recibirán a All Blacks, en Córdoba, en la jornada inicial del Rugby Championship.THOMAS SAMSON - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 16 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.15 Platense vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.15 Huracán vs. Argentinos Juniors. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 18.30 Rosario Central vs. Riestra. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 20.30 Vélez Sarsfield vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Vélez e Independiente protagonizarán un atractivo encuentro por la fecha 5 del torneo Clausura.LA NACION/Gonzalo M. Colini

Premier League

  • 8.30 Aston Villa vs. Newcastle. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 11 Brighton & Hove Albion vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 11 Sunderland vs. West Ham United. Disney+
  • 11 Tottenham Hotspur vs. Burnley. Disney+
  • 13.30 Wolverhampton vs. Manchester City. Disney+

Liga de España

  • 14.30 Mallorca vs Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 16.30 Alavés vs. Levante. Dsports 2 (DirecTV 612/1612 HD)
  • 16.30 Valencia vs. Real Sociedad. Dsports (DirecTV 610/1610 HD)

Ligue 1

  • 12 Lens vs. Lyon. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

Major League Soccer

  • 20.30 Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy. Apple TV
Lionel Messi vuelve en Inter Miami tras perderse un partido por una lesión; el equipo de Florida se recibirá a Los Angeles Galaxy por la Major League Soccer.Carmen Mandato - Leagues Cup - MLS

Championship

  • 8.30 Wrexham vs. West Bromwich Albion. Disney+
  • 11 Blackburn Rovers vs. Birmingham City. Disney+

Copa Italia

  • 13 Venezia vs. Mantova. Dsports (DirecTV 614/1614 HD)
  • 13.30 Como vs. Suditrol. Dsports+ (DirecTV 613/1613 HD)
  • 15.45 Cagliari vs. Virtus Entella. Dsports+ (DirecTV 613/1613 HD)
  • 16.15 Cremonese vs. Palermo. Dsports (DirecTV 614/1614 HD)

Copa de Alemania

  • 10.30 Pirmasens vs. Hamburg. Disney+
  • 10.30 Sandhausen vs. Leipzig. Disney+
  • 13 Energie Cottbus vs. Hannover 96. Disney+
  • 13 Sportfreunde Lotte vs. Freiburg. Disney+

Supercopa de Alemania

  • 15.30 Stuttgart vs. Bayern München. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Primera Nacional

  • 14 San Telmo vs. Colón. Dsports (610/1610 HD)
  • 14 Chacarita Juniors vs. Temperley. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 16 Gimnasia (Mendoza) vs. Almirante Brown. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 18 Los Andes vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

RUGBY

Top 12

  • 14.05 Newman vs. Hindú. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 15.30 San Luis vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 CASI vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 Los Tilos vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 SIC vs. La Plata. Disney+
Hace un año Agustín Creevy se despidió de los Pumas en La Plata; ahora dará su adiós cerca de allí, en el club San Luis, en el que vivirá su adiós al rugby en el enfrentamiento con Belgrano por el Top 12.JUAN MABROMATA - AFP

Rugby Championship

  • 12 Sudáfrica vs. Australia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 18.10 Los Pumas vs. All Blacks. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 16 Jannik Sinner (Italia) vs. Terence Atmane (Francia), semifinal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 19 Carlos Alcaraz (España) vs. Alexander Zverev (Alemania), semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Alexander Zverev y Carlos Alcaraz sostendrán una interesante semifinal en el Masters 1000 de Cincinnati.Antonio Calanni - AP

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)

GOLF

PGA Tour

  • 15 BMW Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)

