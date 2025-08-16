Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, Messi, Independiente, fútbol europeo y Top 12
Rugby internacional y local, fútbol exterior y argentino, tenis, golf y Juegos Panamericanos componen el menú deportivo del día
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 16 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.15 Platense vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.15 Huracán vs. Argentinos Juniors. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 18.30 Rosario Central vs. Riestra. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 20.30 Vélez Sarsfield vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Premier League
- 8.30 Aston Villa vs. Newcastle. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 11 Brighton & Hove Albion vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 11 Sunderland vs. West Ham United. Disney+
- 11 Tottenham Hotspur vs. Burnley. Disney+
- 13.30 Wolverhampton vs. Manchester City. Disney+
Liga de España
- 14.30 Mallorca vs Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 16.30 Alavés vs. Levante. Dsports 2 (DirecTV 612/1612 HD)
- 16.30 Valencia vs. Real Sociedad. Dsports (DirecTV 610/1610 HD)
Ligue 1
- 12 Lens vs. Lyon. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
Major League Soccer
- 20.30 Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy. Apple TV
Championship
- 8.30 Wrexham vs. West Bromwich Albion. Disney+
- 11 Blackburn Rovers vs. Birmingham City. Disney+
Copa Italia
- 13 Venezia vs. Mantova. Dsports (DirecTV 614/1614 HD)
- 13.30 Como vs. Suditrol. Dsports+ (DirecTV 613/1613 HD)
- 15.45 Cagliari vs. Virtus Entella. Dsports+ (DirecTV 613/1613 HD)
- 16.15 Cremonese vs. Palermo. Dsports (DirecTV 614/1614 HD)
Copa de Alemania
- 10.30 Pirmasens vs. Hamburg. Disney+
- 10.30 Sandhausen vs. Leipzig. Disney+
- 13 Energie Cottbus vs. Hannover 96. Disney+
- 13 Sportfreunde Lotte vs. Freiburg. Disney+
Supercopa de Alemania
- 15.30 Stuttgart vs. Bayern München. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Primera Nacional
- 14 San Telmo vs. Colón. Dsports (610/1610 HD)
- 14 Chacarita Juniors vs. Temperley. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 16 Gimnasia (Mendoza) vs. Almirante Brown. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 18 Los Andes vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
RUGBY
Top 12
- 14.05 Newman vs. Hindú. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 15.30 San Luis vs. Belgrano. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. CUBA. Disney+
- 15.30 CASI vs. Alumni. Disney+
- 15.30 Los Tilos vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 SIC vs. La Plata. Disney+
Rugby Championship
- 12 Sudáfrica vs. Australia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 18.10 Los Pumas vs. All Blacks. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 16 Jannik Sinner (Italia) vs. Terence Atmane (Francia), semifinal. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 19 Carlos Alcaraz (España) vs. Alexander Zverev (Alemania), semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD, DTV 1632 HD)
GOLF
PGA Tour
- 15 BMW Championship. La tercera vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del viernes. Empieza la Premier League, se juega la quinta fecha del Clausura y los cuartos de final en Cincinnati
La TV del jueves River visita a Libertad por la Copa Libertadores y se juegan los cuartos de final en Cincinnati
La TV del miércoles. Independiente juega en Chile, más Copa Libertadores y Sudamericana, y los octavos de final en Cincinnati
Más leídas de Fútbol
- 1
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: “Es un sueño estar acá”
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid