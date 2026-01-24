LA NACION

Agenda de TV del sábado: River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y NBA

Con Ángel Di María, Rosario Central se estrena en el Apertura; también habrá rugby con argentinos en el Viejo Continente

LA NACION
En su debut en el torneo Apertura, River Plate visitará a Barracas Central, un adversario que suele complicarlo.
En su debut en el torneo Apertura, River Plate visitará a Barracas Central, un adversario que suele complicarlo.Walter Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 24 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Barracas Central vs. River Plate. ESPN Premium
  • 19.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing. TNT Sports
  • 22 Rosario Central vs. Belgrano. ESPN Premium
Gustavo Costas está a gusto con Valentín Carboni y Matko Miljevic, los incorporados a Racing, que se estrenará en el Apertura en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Gustavo Costas está a gusto con Valentín Carboni y Matko Miljevic, los incorporados a Racing, que se estrenará en el Apertura en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata.Racing Club

Liga de España

  • 10 Rayo Vallecano vs. Osasuna. ESPN 3 y Disney+
  • 12 Valencia vs. Espanyol. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Villarreal vs. Real Madrid. ESPN 2 y Disney+

Serie A

  • 14 Fiorentina vs. Cagliari. ESPN 2 y Disney+

Premier League

  • 9.30 West Ham United vs. Sunderland. ESPN y Disney+
  • 12 Fulham vs. Brighton & Hove Albion. Disney+
  • 12 Manchester City vs. Wolverhampton. Disney+
  • 12 Burnley vs. Tottenham Hotspur. ESPN y Disney+
  • 14.30 Bournemouth vs. Liverpool. ESPN y Disney+
Cristian Romero viene de conseguir un gol para Tottenham Hotspur, que este sábado se enfrentará con Burnley como visitante por la Premier League.
Cristian Romero viene de conseguir un gol para Tottenham Hotspur, que este sábado se enfrentará con Burnley como visitante por la Premier League.GLYN KIRK - AFP

Championship

  • 9.30 Millwall vs. Charlton Athletic. Disney+
  • 11.30 Hull City vs. Swansea. Fox Sports y Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen. ESPN 2 y Disney+
  • 11.30 Bayern München vs. Augsburg. Disney+
  • 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Disney+
  • 11.30 Heidenheim 1846 vs. Leipzig. Disney+
  • 14.30 Union Berlin vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 y Disney+

TENIS

  • 21.30 Australian Open. Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del domingo) Australian Open. Octavos de final. ESPN 2 y Disney+
Francisco Cerúndolo afrontará su tercer octavo de final en un certamen de Grand Slam; en el Abierto de Australia se cruzará con el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking mundial pero a quien supera en el historial.
Francisco Cerúndolo afrontará su tercer octavo de final en un certamen de Grand Slam; en el Abierto de Australia se cruzará con el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking mundial pero a quien supera en el historial.IZHAR KHAN - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11 San Lorenzo de Almagro vs. La Unión. TyC Sports

Liga ACB

  • 15 Breogán vs Real Madrid. Fox Sports 2

NBA

  • 17 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. ESPN 4 y Disney+
  • 19.30 Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 4 y Disney+
  • 22.30 Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks. ESPN 4 y Disney+
Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, tendrá enfrente al que fue su equipo en la NBA, Dallas Mavericks.
Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, tendrá enfrente al que fue su equipo en la NBA, Dallas Mavericks.MATTHEW A. SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RUGBY

Top 14

  • 12.30 Toulon vs. Montpellier. ESPN 4 y Disney+

Premiership

  • 14.30 Sale Sharks vs. Northampton Saints. Premiership. ESPN 4 y Disney+
