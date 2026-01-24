Agenda de TV del sábado: River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y NBA
Con Ángel Di María, Rosario Central se estrena en el Apertura; también habrá rugby con argentinos en el Viejo Continente
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 24 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Barracas Central vs. River Plate. ESPN Premium
- 19.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing. TNT Sports
- 22 Rosario Central vs. Belgrano. ESPN Premium
Liga de España
- 10 Rayo Vallecano vs. Osasuna. ESPN 3 y Disney+
- 12 Valencia vs. Espanyol. ESPN 3 y Disney+
- 17 Villarreal vs. Real Madrid. ESPN 2 y Disney+
Serie A
- 14 Fiorentina vs. Cagliari. ESPN 2 y Disney+
Premier League
- 9.30 West Ham United vs. Sunderland. ESPN y Disney+
- 12 Fulham vs. Brighton & Hove Albion. Disney+
- 12 Manchester City vs. Wolverhampton. Disney+
- 12 Burnley vs. Tottenham Hotspur. ESPN y Disney+
- 14.30 Bournemouth vs. Liverpool. ESPN y Disney+
Championship
- 9.30 Millwall vs. Charlton Athletic. Disney+
- 11.30 Hull City vs. Swansea. Fox Sports y Disney+
Bundesliga
- 11.30 Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen. ESPN 2 y Disney+
- 11.30 Bayern München vs. Augsburg. Disney+
- 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Disney+
- 11.30 Heidenheim 1846 vs. Leipzig. Disney+
- 14.30 Union Berlin vs. Borussia Dortmund. ESPN 3 y Disney+
TENIS
- 21.30 Australian Open. Octavos de final. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del domingo) Australian Open. Octavos de final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11 San Lorenzo de Almagro vs. La Unión. TyC Sports
Liga ACB
- 15 Breogán vs Real Madrid. Fox Sports 2
NBA
- 17 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. ESPN 4 y Disney+
- 19.30 Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 4 y Disney+
- 22.30 Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks. ESPN 4 y Disney+
RUGBY
Top 14
- 12.30 Toulon vs. Montpellier. ESPN 4 y Disney+
Premiership
- 14.30 Sale Sharks vs. Northampton Saints. Premiership. ESPN 4 y Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. San Lorenzo e Independiente en el Apertura, las ligas de Europa y sigue el Australian Open
TV y streaming del jueves. El comienzo del torneo Apertura con cinco partidos, Cerúndolo y Etcheverry en Australia y Europa League
TV y streaming del miércoles. Argentinos en la Champions League, Australian Open, Copa Argentina y NBA
Más leídas de Fútbol
- 1
Barracas Central vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Entrenadores echados en Inglaterra: cuando el despido se convierte en alivio y una gran indemnización
- 3
Mauro Dalla Costa: debutó en el Boca de Bianchi, una lesión en la espalda lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
- 4
Gimnasia, de Mendoza, volvió a la A y venció a Central Córdoba con el debut goleador de Valentino Simoni