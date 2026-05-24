La agenda de la TV del lunes: la acción en Roland Garros y los playoffs de la NBA
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 25 de mayo de 2026.
TENIS
Roland Garros
- 6 La primera rueda, con Artur Rinderknech vs. Jurij Rodionov, Stan Wawrinka vs. Jesper de Jong, Mariano Navone vs. Jenson Brooksby y Camilo Ugo Carabelli vs. Emilio Nava. ESPN 2, ESPN 3
- 13.30 La primera ronda, con Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp. ESPN 4
- 15 La primera ronda, con Hugo Gaston vs. Gael Monfils. ESPN 2
FÚTBOL
Bundesliga
- 15:20 Padeborn vs. Wolfsburgo, por la promoción de primera. Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
21 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. la final de la conferencia del este, juego 4. ESPN 2
LA NACION
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