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La agenda de la TV del lunes: la acción en Roland Garros y los playoffs de la NBA

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Francisco Cerundolo se presenta en Roland Garros ante el neerlandés Botic van de Zandschulp
Francisco Cerundolo se presenta en Roland Garros ante el neerlandés Botic van de ZandschulpALBERTO PIZZOLI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 25 de mayo de 2026.

TENIS

Roland Garros

  • 6 La primera rueda, con Artur Rinderknech vs. Jurij Rodionov, Stan Wawrinka vs. Jesper de Jong, Mariano Navone vs. Jenson Brooksby y Camilo Ugo Carabelli vs. Emilio Nava. ESPN 2, ESPN 3
  • 13.30 La primera ronda, con Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp. ESPN 4
  • 15 La primera ronda, con Hugo Gaston vs. Gael Monfils. ESPN 2

FÚTBOL

Bundesliga

  • 15:20 Padeborn vs. Wolfsburgo, por la promoción de primera. Disney+

BÁSQUETBOL

La NBA

21 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. la final de la conferencia del este, juego 4. ESPN 2

Jalen Brunson, de los New York Knicks, que ganan la serie 3 a 0 y buscan meterse en las finales de la NBA
Jalen Brunson, de los New York Knicks, que ganan la serie 3 a 0 y buscan meterse en las finales de la NBASeth Wenig - AP
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