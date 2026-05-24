La agenda de la TV del lunes: la acción en Roland Garros y los playoffs de la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 25 de mayo de 2026.

TENIS

Roland Garros

6 La primera rueda, con Artur Rinderknech vs. Jurij Rodionov, Stan Wawrinka vs. Jesper de Jong, Mariano Navone vs. Jenson Brooksby y Camilo Ugo Carabelli vs. Emilio Nava. ESPN 2, ESPN 3

13.30 La primera ronda, con Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp. ESPN 4

15 La primera ronda, con Hugo Gaston vs. Gael Monfils. ESPN 2

FÚTBOL

Bundesliga

15:20 Padeborn vs. Wolfsburgo, por la promoción de primera. Disney+

BÁSQUETBOL

La NBA

21 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. la final de la conferencia del este, juego 4. ESPN 2