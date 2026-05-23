La agenda de TV y streaming: River vs. Belgrano, juega Messi, Colapinto en la Fórmula 1 y Roland Garros
Fútbol europeo, tenis, básquetbol y ciclismo completan la actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 24 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15.30 River vs. Belgrano. La final del Apertura. ESPN Premium y TNT Sports
MLS
- 20 Inter Miami vs. Philadelphia Unión. Apple TV
Premier League
- 12 Manchester City vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 12 Crystal Palace vs. Arsenal. ESPN 2 y Disney+
- 12 Tottenham vs. Everton. ESPN 3 y Disney+
- 12 West Ham vs. Leeds. Disney+
- 12 Brighton vs. Manchester United. Disney+
- 12 Burnley vs. Wolverhampton. Disney+
- 12 Fulham vs. Newcastle. Disney+
- 12 Liverpool vs. Brentford. Disney+
- 12 Nottingham Forest vs. Bournemouth. Disney+
- 12 Sunderland vs. Chelsea. Disney+
Serie A
- 15:30 Torino vs. Juventus. ESPN 3 y Disney+
- 15:30 Cremonese vs. Como. Disney+
- 15:30 Hellas Verona vs. Roma. Disney+
- 15:30 Lecce vs. Genoa. Disney+
- 15:30 Milan vs. Cagliari. Disney+
Copa Portugal
- 13 Sporting Lisboa vs. Sport Clube Torreense. La final. Fox Sports 3
AUTOMOVILISMO
- 13:30 Las 500 millas de Indianápolis. ESPN 4 y Disney+
- 17 Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports
TENIS
Roland Garros
- 6 La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 10 La primera ronda. ESPN 4 y Disney+
- 15 La primera ronda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7 Bilbao Basket vs. Básquet Girona. Fox Sports 2 y Disney+
Euroliga
- 15 La final. DSports 2 (1612)
La NBA
- 20 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. La final de la Conferencia Oeste, juego 4. TNT Sports
CICLISMO
- 8.30 Giro de Italia. La etapa 15. DSports 2 (1612)
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