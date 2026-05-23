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La agenda de TV y streaming: River vs. Belgrano, juega Messi, Colapinto en la Fórmula 1 y Roland Garros

Fútbol europeo, tenis, básquetbol y ciclismo completan la actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas

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River Plate y Belgrano de Córdoba jugarán por el título del Torneo Apertura 2026
River Plate y Belgrano de Córdoba jugarán por el título del Torneo Apertura 2026

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 24 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15.30 River vs. Belgrano. La final del Apertura. ESPN Premium y TNT Sports

MLS

  • 20 Inter Miami vs. Philadelphia Unión. Apple TV
Lionel Messi juega su último partido antes del Mundial con la selección argentina
Lionel Messi juega su último partido antes del Mundial con la selección argentinaJEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Premier League

  • 12 Manchester City vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 12 Crystal Palace vs. Arsenal. ESPN 2 y Disney+
  • 12 Tottenham vs. Everton. ESPN 3 y Disney+
  • 12 West Ham vs. Leeds. Disney+
  • 12 Brighton vs. Manchester United. Disney+
  • 12 Burnley vs. Wolverhampton. Disney+
  • 12 Fulham vs. Newcastle. Disney+
  • 12 Liverpool vs. Brentford. Disney+
  • 12 Nottingham Forest vs. Bournemouth. Disney+
  • 12 Sunderland vs. Chelsea. Disney+

Serie A

  • 15:30 Torino vs. Juventus. ESPN 3 y Disney+
  • 15:30 Cremonese vs. Como. Disney+
  • 15:30 Hellas Verona vs. Roma. Disney+
  • 15:30 Lecce vs. Genoa. Disney+
  • 15:30 Milan vs. Cagliari. Disney+

Copa Portugal

  • 13 Sporting Lisboa vs. Sport Clube Torreense. La final. Fox Sports 3

AUTOMOVILISMO

  • 13:30 Las 500 millas de Indianápolis. ESPN 4 y Disney+
  • 17 Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports
Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Canadá
Franco Colapinto corre en el Gran Premio de CanadáCLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TENIS

Roland Garros

  • 6 La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 10 La primera ronda. ESPN 4 y Disney+
  • 15 La primera ronda. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7 Bilbao Basket vs. Básquet Girona. Fox Sports 2 y Disney+

Euroliga

  • 15 La final. DSports 2 (1612)

La NBA

  • 20 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. La final de la Conferencia Oeste, juego 4. TNT Sports

CICLISMO

  • 8.30 Giro de Italia. La etapa 15. DSports 2 (1612)
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