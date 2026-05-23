La agenda de TV y streaming: River vs. Belgrano, juega Messi, Colapinto en la Fórmula 1 y Roland Garros

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 24 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

15.30 River vs. Belgrano. La final del Apertura. ESPN Premium y TNT Sports

MLS

20 Inter Miami vs. Philadelphia Unión. Apple TV

Lionel Messi juega su último partido antes del Mundial con la selección argentina JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Premier League

12 Manchester City vs. Aston Villa. ESPN y Disney+

12 Crystal Palace vs. Arsenal. ESPN 2 y Disney+

12 Tottenham vs. Everton. ESPN 3 y Disney+

12 West Ham vs. Leeds. Disney+

12 Brighton vs. Manchester United. Disney+

12 Burnley vs. Wolverhampton. Disney+

12 Fulham vs. Newcastle. Disney+

12 Liverpool vs. Brentford. Disney+

12 Nottingham Forest vs. Bournemouth. Disney+

12 Sunderland vs. Chelsea. Disney+

Serie A

15:30 Torino vs. Juventus. ESPN 3 y Disney+

15:30 Cremonese vs. Como. Disney+

15:30 Hellas Verona vs. Roma. Disney+

15:30 Lecce vs. Genoa. Disney+

15:30 Milan vs. Cagliari. Disney+

Copa Portugal

13 Sporting Lisboa vs. Sport Clube Torreense. La final. Fox Sports 3

AUTOMOVILISMO

13:30 Las 500 millas de Indianápolis. ESPN 4 y Disney+

17 Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá. Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Canadá CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TENIS

Roland Garros

6 La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

10 La primera ronda. ESPN 4 y Disney+

15 La primera ronda. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

7 Bilbao Basket vs. Básquet Girona. Fox Sports 2 y Disney+

Euroliga

15 La final. DSports 2 (1612)

La NBA

20 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. La final de la Conferencia Oeste, juego 4. TNT Sports

CICLISMO