Aldosivi aprovechó la inercia de un San Lorenzo en caída libre y le dio otro empujón hacia el fondo

De soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2022 a batallar por no terminar último por primera vez en su rica historia. Así de cruda es la realidad de San Lorenzo y no terminar en el fondo de la tabla es el objetivo para el final de la temporada. El Ciclón perdió con Aldosivi por 2 a 0 y podría hundirse en el último puesto si Arsenal logra vencer a Unión. En un estado de nervios absoluto, fuera de control -sufrió las expulsiones de Néstor Ortigoza, Nicolás Fernández Mercau y Nahuel Barrios-, el azulgrana acumuló este año mucho capítulos negativos, uno detrás de otro. Pierden la cabeza los experimentados y no hay líderes. Ni afuera, ni adentro ni en el banco. Un suplicio, un desconcierto total.

Una imagen exhibió a la perfección el penoso presente azulgrana. Un club que luce desencajado. Sucedió a los 12 minutos del segundo tiempo. Ortigoza, el capitán, fue a buscar a Martín Cauteruccio, con quien celebró como compañero la Copa Libertadores 2014 en Boedo. Gritos, insultos, empujones. Un clima caliente al que se sumaron varios más. Fernando Rapallini, claro, los expulsó a ambos. Incluso, camino a los vestuarios, el volante de San Lorenzo increpó a Martín Palermo. Un dato más dentro del espiral negativo: el Ciclón, con 9, es el equipo con más expulsados del campeonato.

Fiesta en Mar del Plata: todos con Hauche, autor de los dos goles de Aldosivi Diego Izquierdo

El presente del Ciclón es desesperante. Está ahogado económicamente y en un mar de penurias futbolísticas. Cayó en siete de los últimos ocho encuentros. Y perdió más de la mitad de sus partidos: un total de doce caídas sobre 22 partidos. Ningún otro equipo del torneo de primera perdió tanto. Está en el puesto 25° entre 26 equipos, en el puesto 13° en los promedios y en la ubicación 18° en la tabla anual. Lejos de todo y de todos. Ni siquiera puede pensar en una clasificación a las copas internacionales del año que viene. Y, se sabe, sin esas participaciones habrá menos dólares disponibles.

La expulsión de Ortigoza y Cauteruccio

Diego Monarriz, el entrenador, se mueve entre malabares. Suele hacerlo: da la cara en los momentos adversos, se hace cargo de los interinatos. Es tal el nerviosismo que en el último cruce en el Nuevo Gasómetro, en la derrota contra Gimnasia, se cruzó con los hinchas en la platea. Fernández Mercau había sentido una dolencia en uno de sus isquiotibiales y el DT no tuvo otra alternativa que reemplazarlo por Alexis Sabella. Los simpatizantes criticaron la decisión con silbidos e insultos. Tras el destrato, el técnico se dio vuelta e intentó explicarles a los azulgranas que el futbolista de 21 años se había marchado por una molestia física. En Mar del Plata, la dupla que Monarriz conforma con José Di Leo se vio obligada a mover piezas de forma obligada por la expulsión de Ezequiel Cerruti, que fue reemplazado por Sabella, y la suspensión del zaguero colombiano Cristian Zapata, quien llegó a las cinco amarillas y le dejó su lugar a Francisco Flores.

San Lorenzo está cada vez más cerca del último puesto; Aldosivi podría haberlo goleado en Mar del Plata Diego Izquierdo

Aldosivi, en tanto, buscaba aprovechar el envión que dejó la victoria 2 a 0 en su visita a Banfield. La llegada de Palermo les cambió el semblante a los marplatenses, que hilvanaron una serie de victorias y escalaron posiciones en la tabla. Cabe recordar que en el arranque del torneo llegaron a apilar ocho derrotas al hilo, bajo la conducción técnica de Fernando Gago.

”¡Intensidad, intensidad!”, pedía Palermo en los primeros minutos. Y en el arranque del juego Aldosivi expuso todas las debilidades defensivas de San Lorenzo. Una pésima salida desde el fondo terminó con un cambio de frente de Ortigoza que quedó en los pies del incisivo Federico Milo. El zurdo llegó hasta el fondo, tiró el centro atrás y Gabriel Hauche definió de primera, con justeza. Iban apenas 6 minutos. Monarriz se tomaba la cabeza.

Lo mejor del encuentro

Hay nerviosismo. Hay ansiedad. En los primeros 15 minutos, San Lorenzo resultó un cúmulo de emociones que se movieron con un ritmo tan frenético como negativo. Descolocado, descompuesto, era desbordado por todos lados. Mientras que el gol actuó como un energizante en el ánimo de los locales. Pleno de confianza, Aldosivi arrancó mejor con la dinámica y la claridad que le aportaron varias de sus piezas en el mediocampo. Con más enjundia que ideas, el Ciclón arrimó peligro en la última parte del primer tiempo. A veces apurado, otras enredado, varias veces sin lucidez, se topó con un par de atajadas de José Devecchi, el ex arquero de San Lorenzo.

En desventaja, en el arranque del segundo tiempo Boedo trató de sacarse de encima el complejo de sentirse inferior. Mejoró su actitud, fue al frente, tuvo algunas ocasiones y Fernando Rapallini no cobró un claro penal tras una mano de Fabricio Coloccini. Pero el envión volvió a durarle un suspiro. A los 11 minutos, en un contraataque veloz, Hauche volvió a celebrar para los marplatenses y sentenció la historia.

El festejo entre Iritier, que dio la asistencia, y Hauche, autor del segundo tanto local en el Minella Diego Izquierdo

Prácticamente en cada fecha de este torneo local San Lorenzo estuvo (y está) urgido de encontrar una respuesta rápida. Algo que nunca llega. Está claro que en el derrumbe hay responsabilidades en todos los eslabones: dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos. No hay que dejar de lado que en el club tuvo cinco entrenadores, entre confirmaciones e interinatos: Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli, Paolo Montero y la dupla Monarriz-Di Leo.

Ahí anda San Lorenzo, que convive con la angustia que le genera la posición en la tabla y las dificultades económicas e institucionales que la institución soportó en los últimos tiempos. Tampoco asoma un candidato firme para dirigirlo. Dentro de este contexto, desde ya, un fierro demasiado caliente para tomar. Así se hizo costumbre el permanente estado de conflicto. Y si el Ciclón está donde está es porque hizo todo lo posible por ubicarse en ese lugar.