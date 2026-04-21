Nicky Butt cuestionó a Alejandro Garnacho por su conducta: “su actitud cuando estaba en el United me pareció una vergüenza”

El exmediocampista y antiguo responsable de las divisiones inferiores de Manchester United, Nicky Butt, lanzó una crítica severa sobre el paso de Alejandro Garnacho por el club inglés. En declaraciones al podcast The Good, The Bad and the Football, el exfutbolista sostuvo que la decisión de transferir al delantero argentino al Chelsea fue adecuada, al cuestionar su comportamiento durante su etapa en Old Trafford.

Butt, seis veces campeón de la Premier League con Manchester United y luego encargado del desarrollo de juveniles, recordó el desembarco del atacante en la institución. “Firmó a los 16 años. Yo era el director de la cantera en aquel momento y él fichó en una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo”, expresó. Según su mirada, el futbolista “alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”, lo que condicionó su evolución.

Nikcy Butt criticó a Alejandro Garnacho en un podcast inglés

El exdirector también apuntó a la gestión interna del club frente a la exposición temprana del jugador, en especial tras el impacto de uno de sus goles más destacados. “Alguien en ese club o equipo en ese momento debería haberle puesto freno, y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró”, afirmó. Para Butt, ese proceso no encontró un equilibrio que permitiera sostener el crecimiento deportivo del delantero.

Las críticas se intensificaron al abordar la salida del argentino rumbo a Chelsea, en una operación cercana a los 40 millones de libras. “Lo mejor que hizo el United fue venderlo porque, dejando de lado su habilidad, y de todas formas no creo que sea tan bueno, su actitud cuando estaba en el United me pareció una vergüenza”, sentenció. En esa línea, agregó: “Si al marcharse les faltó completamente el respeto a sus compañeros y al club, entonces se acabó”.

Butt profundizó su cuestionamiento al describir un perfil individualista del futbolista. Según su mirada, el delantero priorizaba su desarrollo personal por encima del colectivo y no logró adaptarse a las normas internas del vestuario. “Era un jugador joven, tenía que ser más humilde”, señaló. En ese sentido, comparó la situación con otros casos del pasado y sostuvo que, en etapas anteriores del club, conductas de ese tipo eran corregidas rápidamente por referentes del plantel.

Alejandro Garnacho se fue del United en 2025, tras 144 partidos, 26 goles y dos títulos DeFodi Images - DeFodi Images

El exfutbolista vinculó esa percepción con episodios recientes, incluso fuera del campo. Tras el cruce entre Chelsea y Manchester United en Stamford Bridge, algunos jugadores del conjunto de Mánchester publicaron mensajes en redes sociales que, según Butt, reflejan el malestar que había dejado Garnacho en el vestuario. “Eso pasa cuando alguien se va y falta el respeto a sus compañeros y al club”, sostuvo.

En su análisis, Butt también apeló a la comparación generacional para dimensionar el caso. Mencionó al sueco Anthony Elanga, surgido de la misma cantera, como un futbolista con mayor proyección en sus inicios. “Teníamos un chico llamado Anthony Elanga. Yo pensaba que tenía mucho más talento que Garnacho”, señaló, aunque reconoció una fortaleza puntual del argentino: “Era muy fuerte mentalmente. Cuando recibía el balón, iba directo al lateral. A los aficionados les gusta eso”.

El presente de Garnacho en Chelsea no contribuye a revertir las críticas. El delantero de 21 años atraviesa una etapa irregular, con escasa incidencia en el equipo y apenas un gol en 22 partidos de Premier League. Su rendimiento abrió interrogantes sobre su continuidad, aunque el entrenador Liam Rosenior buscó respaldarlo en medio de las versiones. “Tiene cualidades especiales cuando está en su mejor momento. Mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel”, afirmó el técnico.

Las declaraciones de Butt no se limitan a cuestionar únicamente lo futbolístico, sino que apuntan a su comportamiento en una etapa clave de su carrera. En ese contexto, la mirada de un formador que lo acompañó en sus primeros pasos aporta un elemento de peso en la evaluación de su recorrido reciente.