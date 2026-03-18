Garnacho y una situación insólita en Chelsea: el DT le dio un papel con anotaciones con la serie 8-2 en contra

Si algo le faltaba a Chelsea mientras era derrotado por 3-0 como local ante París Saint-Germain y quedaba eliminado en los octavos de final de la Champions League, con un marcador global de 8-2 (la derrota más abultada en la historia del club) era una acción insólita e inentendible del técnico Liam Rosenior, que hasta involucró al delantero argentino Alejandro Garnacho.

El DT Liam Rosenior, que asumió en Chelsea hace dos meses y ya es observado con desconfianza por los hinchas ADRIAN DENNIS - AFP

¿Qué ocurrió este martes en el Stamford Bridge? Restaban sólo siete minutos para el final del encuentro y todo estaba sentenciado, cuando el británico Rosenior hizo anotaciones en un papelito y lo llamó a Garnacho para mostrárselo. El delantero, incrédulo, lo escuchó. Pero la curiosidad no terminó allí: el atacante fue utilizado como mensajero, ya que Rosenior le pidió que se acercara a sus compañeros y les mostrara la hoja con las anotaciones. Un rato antes, los hinchas de Chelsea habían abucheando a los jugadores y al técnico, y abandonando el estadio en masa cuando Senny Mayulu anotó el tercer gol para el PSG, a los 17 minutos del segundo tiempo. Todavía no se conoció cuál era el contenido de las anotaciones.

Después de dos meses en el cargo, tras la salida de Enzo Maresca, Rosenior ya quedó en el ojo de la tormenta. Al principio, los hinchas lo respetaban, pero ahora, con los últimos cimbronazos del equipo, perdió la credibilidad y esta situación particular, la del papelito a Garnacho, hizo que muchos lo ridiculizaran en las redes sociales y los foros del club londinense.

Una situación insólita

La insólita situación que vivió Garnacho con el DT Rosenior en Chelsea

Después del partido ante el PSG, Rosenior fue consultado sobre las dificultades que tuvo el equipo en los últimos días (perdió como local ante Newcastle, el sábado pasado) y si todavía tiene confianza en sus métodos dado lo ocurrido. “Por supuesto. Esto es fútbol. Los momentos pueden cambiar el rumbo de las cosas. Hace dos partidos y cuarto, estábamos fuera de casa en París y el partido iba 2-2, pero no nos preocupamos por los momentos, nos desconectamos. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que volvamos a encarrilarnos, y eso se consigue evitando errores. Es algo que mi cuerpo técnico y yo ya hemos hablado, pero volveré a tratar este tema mañana (por hoy) para asegurarme de que afrontemos el partido contra el Everton con una mentalidad muy positiva”, señaló el DT. Así y todo, ya está oyendo cuestionamientos.

Chelsea se encuentra en la sexta posición de la Premier League, por ahora afuera de la línea de clasificación para las copas internacionales. Este sábado deberá visitar a Everton, en el Hill Dickinson Stadium, en Liverpool. Everton, con 43 puntos (cinco menos que Chelsea), está en la octava posición.

Lo mejor de Chelsea vs. PSG