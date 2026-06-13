Tahith Chong, el único futbolista nacido en Curazao que representa a la isla en el Mundial

Cuando Curazao salga a la cancha este domingo a las 14 de Argentina para enfrentarse con Alemania y afrontar el primer Mundial de su historia, una imagen resumirá buena parte de la singularidad de ese equipo. De los 26 futbolistas convocados por el entrenador Dick Advocaat, apenas uno nació en la isla a la que representará. Se trata de Tahith Chong, extremo de Sheffield United, ex de Manchester United y dueño de una inconfundible melena que durante años lo convirtió en una de las caras más reconocibles de las selecciones juveniles neerlandesas.

La estadística resulta tan llamativa como simbólica. Curazao llega a Canadá-Estados Unidos-México con 25 futbolistas nacidos en Países Bajos, y hasta el entrenador es neerlandés. El único nacido en territorio curazoleño, Chong, vio la luz el 4 de diciembre de 1999 en Willemstad, la capital de la isla caribeña.

Sin embargo, su recorrido futbolístico estuvo lejos de desarrollarse allí. Como tantos otros jóvenes curazoleños, emigró de pequeño a Países Bajos, favorecido por los vínculos históricos entre ambos territorios. Curazao forma parte del Reino de Países Bajos y durante décadas funcionó como una extensión natural de la migración hacia Europa.

Él evoca sus primeros pasos en Willemstad. “Guardo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Mi familia todavía está allí. Recuerdo jugar al fútbol cuando tenía seis años. Solía volver todos los veranos desde los 15 o los 16 años para ver a mi familia”, rememoró en una entrevista de FIFA.com.

Tahith Chong debutó profesionalmente en Manchester United, promovido por el DT José Mourinho; ahora está en la liga Championship. Mike Owen - Getty Images AsiaPac

Su talento apareció muy pronto. Chong se formó en Feyenoord desde los 10 años y llamó la atención de Manchester United, que lo incorporó cuando tenía 16. En Inglaterra fue considerado uno de los proyectos más prometedores de la cantera. Siendo zurdo, puede jugar como extremo por ambas bandas y en el último tiempo se desempeña como mediapunta detrás del delantero. Ganó el premio Jimmy Murphy al mejor juvenil del club y también el Denzil Haroun al mejor jugador del equipo de reserva, reconocimientos que suelen anticipar carreras importantes en Old Trafford.

Su irrupción coincidió con un rasgo imposible de ignorar. La enorme cabellera rizada que lo acompañó durante buena parte de su juventud lo volvió una figura fácilmente reconocible. Cuando debutó oficialmente en Manchester United, por la Copa FA en 2019, buena parte de las reacciones se concentró tanto en su aspecto como en su talento. Las comparaciones con la leyenda colombiana Carlos Valderrama aparecieron casi de inmediato.

El director técnico José Mourinho ya lo había incluido en giras y entrenamientos del primer equipo, pero fue Ole Gunnar Solskjaer quien terminó dándole continuidad. Chong llegó a protagonizar encuentros de Premier League y Champions League, y compartió el plantel con varias de las principales figuras del club.

Su carrera continuó luego por Werder Bremen, Brugge, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United, club en el que juega actualmente. Sin convertirse en la estrella que muchos imaginaban durante sus años de juvenil, construir no obstante una trayectoria sólida en el competitivo fútbol europeo.

Tahith Chong tuvo un largo paso por las selecciones juveniles de Países Bajos, pero no llegó a debutar en la mayor; a los 25 eligió representar a su nación de origen. Soccrates Images - Getty Images Europe

Durante mucho tiempo parecía imposible imaginarlo con otra camiseta que la naranja. Chong representó a Países Bajos en todas las categorías juveniles. Pasó por los seleccionados sub 15, sub 16, sub 17, sub 19, sub 20 y sub 21, hasta acumular 59 partidos internacionales. Fue una presencia habitual en una de las estructuras formativas más prestigiosas del mundo y durante años se proyectó como un posible integrante de la selección mayor.

La realidad terminó siendo diferente. La competencia feroz por un lugar en el equipo nacional de Países Bajos y el crecimiento del proyecto deportivo de Curazao lo llevaron a replantearse su futuro. Finalmente, en 2025 tomó una decisión que sorprendió a muchos: eligió representar al país donde había nacido.

“La idea de jugar por Curazao estuvo presente durante años porque es nuestro verdadero hogar”, explicó el atacante de 1,85 metros. Y agregó: “Para mí fue como volver a casa. Siento que se ha cerrado un ciclo”. Su estreno en la selección isleña se dio el año pasado y Chong se convirtió en una pieza importante en la histórica clasificación para el Mundial.

Un duelo con Alexis Mac Allister, de Liverpool, cuando actuaba por Luton Town en la Premier League; ahora ambos están en el Mundial. PAUL ELLIS - AFP

Su historia tiene otro capítulo singular. El apellido del futbolista proviene de un bisabuelo que emigró desde Cantón hacia las Antillas en la década de 1940. Esa rama familiar abrió una posibilidad inesperada: representar a China.

Según trascendió, el futbolista analizó esa alternativa, pero la falta de documentación oficial que acreditara la línea genealógica terminó por cerrar el camino. Los registros históricos de Curazao anteriores a 1960 son incompletos y Chong tenía un árbol genealógico elaborado de manera manual. Entonces, el destino terminó llevándolo hacia el lugar más obvio y, al mismo tiempo, el más simbólico: el país donde nació.

El único curazuleño de nacimiento protagonista de Canadá-Estados Unidos-México 2026, Chong, jugará contra Alemania en el estreno mundialista de su país. CHANDAN KHANNA - AFP

La paradoja es perfecta. Curazao afrontará el primer Mundial de su historia con un plantel construido casi íntegramente en Países Bajos. Y el único futbolista nacido en la isla es uno de los que desarrollaron totalmente sus carreras lejos de ella. Chong representa mejor que nadie la identidad de una selección moldeada por la diáspora. Nació en Willemstad, se formó en Rotterdam, debutó en Manchester, recorrió Europa, vistió la camiseta neerlandesa en 59 partidos juveniles y recién a los 25 años eligió defender a Curazao.

Ahora viene de una temporada discreta, de apenas 726 minutos en la liga Championship, la segunda categoría inglesa. Poco importa para su familia, que no paró de alentarlo con miras a la Copa del Mundo. “Cada vez que hablo con mi madre me dice: «Mundial... Curazao va al Mundial»”.

Cuando el conjunto caribeño se enfrente con Alemania en su estreno mundialista el domingo, la imagen de su melena recorriendo el estadio de Houston llamará la atención. Será la de un futbolista que pudo representar a varios países, pero que finalmente decidió volver al primero de todos. El origen de su historia.