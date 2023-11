escuchar

La selección argentina viene de conseguir un triunfo para la historia sobre Brasil en el Mundial Sub 17. Fue un 3-0 que aumentó exponencialmente la esperanza de conseguir el único título de campeón del mundo que le falta a AFA entre todas las categorías y que depositó a los dirigidos por Diego Placente en una semifinal. En ese etapa tendrán enfrente a Alemania, uno de los grandes candidatos, dotado de un plantel sumamente multicultural, lleno de futbolistas promisorios y de carácter fuerte.

El registro en Indonesia 2023 del equipo diseñado por Christian Wück, que viene trabajando en las inferiores de la selecciones alemanas desde 2012, es de cinco triunfos en cinco encuentros. Superó con comodidad un grupo compuesto por México, Nueva Zelanda y Venezuela y se consiguió con el triunfo contra Estados Unidos a tres minutos del final en los octavos, pero su mayor desafío fue España en los cuartos. Un repaso por las estadísticas de aquel choque hace inverosímil el 1-0: 22 remates españoles contra 5 germanos, 76% de posesión del perdedor frente a 24% del ganador, 612 pases contra 192. Pero el penal convertido por Paris Brunner a los 18 minutos del segundo tiempo fue suficiente para avanzar.

Compacto de Alemania 1 vs. España 0

El delantero, que milita en las inferiores de Borussia Dortmund, es la figura y el máximo goleador del rival del próximo martes para Argentina. De ascendencia congoleña, algo a lo que refirió al festejar el triunfo en las redes sociales, comenzó a llamar la atención en Europa por haber anotado 16 goles en sus primeros 5 encuentros en el equipo sub 17 del club. Eso llevó a que The Guardian lo considerara, junto a dos compatriotas, entre los 60 talentos más impactantes de la categoría 2006: “Brunner es un verdadero goleador del área chica con muy buen instinto frente al arco, pero también lo encanta recorrer toda el área y es útil por las bandas. Es alto, físicamente imponente, rápido, y posee habilidades exquisitas en la gambeta”, escribió la publicación inglesa.

No obstante, quien fue premiado como el mejor jugador de la Eurocopa de la categoría tiene un costado negativo. Hace un mes fue suspendido por Dortmund por “constantes actos de indisciplina” que no fueron especificados, e incluso se llegó a discutir la posibilidad de que se le rescindiera el contrato, lo cual cayó como una enorme sorpresa dado su brillante rendimiento en la cancha. El expediente estuvo a punto de dejar a Brunner a las puertas de la Copa del Mundo, pero Wück confió en él y hoy el delantero está validando esa decisión.

Brunner, de raíz congoleña, estuvo a punto de quedar fuera del Mundial por una suspensión por indisciplina, pero hoy es la mayor figura de Alemania. Achmad Ibrahim - AP

En la lista de 60 talentos presentada por The Guardian fueron reconocidos también el defensor lateral izquierdo Almugera Kabar, compañero de Brunner en Dortmund, y Noah Darvich, el único integrante del plantel que no integra un club alemán. El número 10 y capitán fue comprado este año por Barcelona desde Freiburg a cambio de 5 millones de euros y ya debutó en la versión B del conjunto culé, en el que es dirigido por el histórico ex defensor Rafa Márquez. Posee buena técnica, anticipo y conducción, como lo mostró jugando a campo abierto ante España contra muchos de sus compañeros de club, y también fue elogiado por el diario inglés: “Un elegante creador de juego. Tiene algunas similitudes con Pedri, y se espera que progrese rápidamente en Barça”.

La actuación de Darvich contra España

Algo que caracteriza a este conjunto, además de su evidente talento, es la gran variedad de nacionalidades de origen. Además de las raíces congoleñas de Brunner, hay vínculos de jugadores con Guinea-Bissau, Polonia, Turquía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Filipinas y Marruecos, entre otros. Ese rasgo propició que algunos usuarios de redes sociales profirieran insultos racistas al equipo, por lo que la federación alemana (DFB) bloqueó los comentarios en Facebook y envió un contundente mensaje: “Estamos orgullosos de la diversidad de nuestro plantel Sub 17, que está dejando sus corazones en las canchas de Indonesia. El compromiso con la diversidad está firmemente anclado en los estatutos de la DFB, así como los valores de la tolerancia y el respeto”.