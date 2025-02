Alianza Lima, el equipo de Pipo Gorosito, ganó y será el rival de Boca en la Copa Libertadores

Boca ya tiene rival en la Copa Libertadores. La espera del equipo xeneize concluyó en la noche del miércoles, con la victoria por 3-1 de Alianza Lima (Perú) sobre Nacional (Paraguay). El conjunto incaico pasó de ronda en el máximo torneo continental con un marcador global de 4-2, ya que habían empatado 1-1 en Asunción. El primer partido se disputará en la capital peruana el martes próximo, mientras que la revancha está programada para una semana más tarde, el martes 25, en la Bombonera. El triunfo del equipo peruano sirvió para romper una histórica racha de 13 años (21 partidos) sin éxitos como local en la Libertadores.

Los hinchas de Boca, expectantes por conocer su primer contrincante en el camino a la fase de grupos de la Copa Libertadores, vieron cómo un viejo conocido del club anotó un golazo en la noche del miércoles. Se trata de Orlando Gaona Lugo, quien disputó 11 partidos con la camiseta azul y oro entre los años 2010-2013. El extremo nacido en Villa Hayes (Paraguay) empalmó la pelota desde afuera del área y puso el transitorio empate 1-1 para los subcampeones de América en 2014. Antes, el peruano Kevin Quevedo había adelantado a los locales.

A los cinco minutos del segundo tiempo, un incombustible delantero argentino convirtió el gol del transitorio 2-1 para los dirigidos por Néstor “Pipo” Gorosito. Se trata de Hernán Barcos. Verdadero trotamundos del fútbol, el cordobés de Bell Ville transita su cuarto año con la camiseta de Alianza Lima, donde incluso porta el brazalete de capitán. Aprovechó una gran jugada de Eryc Castillo y definió en su hábitat natural, el área. Fue su segunda conquista en la serie, ya que la semana pasada había anotado en el partido de ida, disputado en Paraguay.

SIEMPRE EL GOLEADOR: gol de Hernán Barcos para el 2-1 de Alianza Lima contra Nacional (P).



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FcuMQj4BkO — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

Cinco minutos más tarde, Quevedo volvió a instalar su nombre en el marcador, y condenó a los paraguayos a la eliminación por haberse ido del partido en el comienzo de la segunda parte. Los guaraníes, dirigidos por otro viejo conocido del fútbol como Pedro Sarabia (exdefensor de River), no pudieron acercarse en el marcador ni vulnerar al arquero local, el boliviano Guillermo Viscarra.

En el equipo limeño fueron titulares el ex Banfield Guillermo Enrique en el lateral izquierdo, y el propio Barcos como referencia ofensiva. También jugó desde el inicio el ex Boca Carlos Zambrano, quien vivirá una serie especial contra el equipo de la Ribera. Desde el banco de suplentes ingresaron el ecuatoriano Fernando Gaibor (ex Independiente) y el incombustible Paolo Guerrero (ex Racing). Gaibor entró en el lugar del uruguayo Pablo Lavandeira, quien a los 34 años es uno de los mejores jugadores del equipo peruano. Aunque se desconoce el grado de su lesión, puede que Gorosito no pueda contar con él para la serie ante los xeneizes.

Lo mejor del triunfo de Alianza Lima

Después del partido, Pipo Gorosito dio su opinión sobre la serie que se viene contra el Xeneize: “Intentar, no. Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero, o no. Pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica, dentro de la cancha son 11 contra 11, y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, en nuestros jugadores. Estamos yendo de menor a mayor, y después la realidad nos marcará si nos alcanza o no. Pero hay que jugar de igual, tanto acá (en Lima) como allá. Nosotros vamos a jugar para ganar, luego nos superarán o no. Trataremos de imponer nuestro juego”.

"VEREMOS QUIÉN JUEGA MEJOR" Pipo Gorosito palpitó el cruce de Libertadores contra Boca y sentenció que jugarán "de igual a igual" tanto en Perú como en La Bombonera.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/D4V7Um7N0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

Balance positivo

El antecedente más cercano de Boca y Alianza Lima por Copa Libertadores data de 2018. Por la fase de grupos, igualaron 0-0 en el Estadio Nacional de la capital peruana y en la Bombonera se impuso el equipo argentino por 5-0, gracias a los goles de Ramón Ábila (dos), los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra, y Carlos Tevez. En aquella edición, Boca llegaría a la final, que jugaría con River, y cuyo partido de vuelta se disputaría en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid (España).

Los otros dos partidos entre argentinos y peruanos datan de la edición 1966 de la Copa Libertadores. Ambos equipos compartieron el grupo 1. En Buenos Aires se impusieron los peruanos por 1-0, gracias al gol de Víctor Zegarra. En la capital peruana se dio el mismo resultado, pero favorable a Boca, que ganó con un tanto de Ángel Clemente Rojas. Así, el balance de Boca contra el equipo limeño marca un total de cuatro partidos, con dos victorias, un empate y apenas una derrota.

