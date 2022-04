Alianza Lima - River, en vivo: el debut millonario por la Copa Libertadores

PT 35′: Lo tuvo Héctor Martínez

River no había preocupado con el juego aéreo ofensivo. Llega un córner desde la izquierda, el zaguero Héctor Martínez se desprende de su marca y saca un fuerte cabezazo, que se va por arriba del travesaño. River sigue buscando.

PT 26′: Falla Casco, sufrió River

Con poco, Alianza se las arregla para preocupar de tanto en tanto a River. El veterano delantero argentino Hernán Barcos (37 años) aprovecha un mal control de Casco dentro del área y envía un centro que un defensor visitante rechaza al córner antes de que lo conecte Benavente. River no se puede descuidar.

PT 21′: Ahora prueba Enzo Fernández

Toca y teje el juego River en busca de una hendija. Lo hace con paciencia, sin descartar la necesidad de un cambio de ritmo que abra a la apretada defensa local. Mientras, Enzo Fernández prueba desde fuera del área.

PT 16′: La alternativa de la media distancia

Hasta el momento, River había intentado llegar con juego asociado. De la Cruz saca una variante con un buen remate de media distancia que el arquero Campos despeja al córner. River sigue en vías de traducir en el resultado su mayor potencial futbolístico.

Simon trata de controlar la pelota antes de que llegue Vílchez ERNESTO BENAVIDES - AFP

PT 15′: pelotazos cruzados

Alianza empareja el desarrollo con pelotazos cruzados, que River por ahora puede controlar, sobre todo con el poderío de Maidana en el juego aéreo. En ataque, River necesita más sorpresa cerca del área rival.

PT 10′: responde Alianza

El equipo peruano sale del ahogo y construye un ataque por la derecha con un centro peligroso que Maidana despeja de cabeza al córner.

PT 7′: No llega Álvarez

River afina sus movimientos. Rojas habilitar el desmarque por la derecha de Simon, que manda un centro que por unos centímetros no es conectado por Álvarez. Estuvo cerca el equipo de Gallardo.

PT 6′: Presiona River

River hace presión tras pérdida, no le permite salir a Alianza. No interviene Armani.

PT 3′: River toma la iniciativa

Se juega en campo local. River se junta con el toque por adentro con sus volantes y proyecta a los laterales. Ejerce el control de la pelota. Alianza, ubicado en el 15° puesto del torneo peruano, se agrupa en su campo.

20.35. El récord de Gallardo

Con esta nueva edición, Marcelo Gallardo se transformará en el primer director técnico en la historia de la Copa Libertadores con ocho participaciones consecutivas con el mismo equipo. Superará la marca que compartía con el venezolano Noel Sanvicente, que dirigió a Caracas entre 2004 y 2010.

20.30. Gallardo confirma la alineación

Jonathan Maidana ingresará por Paulo Díaz, que no viajó por contagio de Covid, al igual que José Paradela. Finalmente, Gallardo optó por el regreso de Esequiel Barco y Juanfer Quintero estará en el banco.

20.29. Alianza, con los argentinos Bustos (DT) y Barcos

20.15. Las rachas de River en busca de la quinta

Para el visitante se abre la disputa subcontinental en pos de la quinta conquista de la Libertadores, un trofeo que en la era de Marcelo Gallardo como entrenador obtuvo dos veces (2015 y 2018) y del que estuvo muy cerca en una tercera final (2019). En el ciclo actual, que incluye participaciones consecutivas desde 2015 (es el único club de Conmebol que no ha faltado desde entonces), River superó siempre la rueda de grupos. Y en todos los casos debutó como visitante, aunque no con tanta eficacia: ganó 2 veces, empató 3 y perdió 2. Esta noche no se cortará la serie: nuevamente, la presentación será fuera de casa.

20.15. Lima, el punto de partida del anhelo de River

Buenas noches. Bienvenidos al seguimiento al instante de Alianza Lima vs. River, el partido que iniciará la participación del conjunto millonario por la Copa Libertadores. El contexto se presenta especial, pues la capital peruana está sacudida en los últimos días por masivas protestas sociales que ponen en jaque al propio presidente de la nación, Pedro Castillo. No obstante, la celebración del encuentro del grupo F está garantizada por las autoridades de seguridad y por Conmebol.