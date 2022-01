Álvaro Morata: el 9 que pretende Xavi Hernández para el Barcelona y que puede cambiar el destino de un argentino

No será un pase más si se concreta. Los casos no son muchos y suelen impactar. De Real Madrid a Barcelona. O viceversa. Aunque no sea de manera directa, eso es lo que puede pasar con Álvaro Morata, que es pretendido por el conjunto catalán y tuvo un pasado en la Casa Blanca. El movimiento, esta vez, podría modificar también el destino de un jugador argentino: Mauro Icardi.

Con el mercado de pases de invierno en Europa en acción, los rumores que vinculan a Álvaro Morata, por ahora jugador de la Juventus, con Barcelona, son cada vez más intensos. Pero en la negociación entra en juego un tercero, muy importante: Atlético de Madrid, que actualmente es el dueño del pase y viene de vencer por 2-0 a Rayo Vallecano, por la Liga Española con dos goles de Angel Correa. Por lo que comenta la prensa española, todos anhelan llegar a un rápido acuerdo para que el pase se lleve a cabo.

El pase de Morata de Juventus a Barcelona podría terminar con la llegada de Mauro Icardi a la Vecchia Signora

Se sabe que el club Italiano se encuentra en un delicado momento financiero y está muy lejos de poder asumir la compra del pase de Morata antes del próximo 30 de junio al Atlético de Madrid. Por eso no ve con malos ojos que entre equipos españoles lleguen a un acuerdo, incluso de esta manera, la Vecchia Signora se ahorraría la segunda parte del costo del pase del delantero.

Si bien el Barcelona también atraviesa un difícil momento económico, usaría como parte de pago al Atleti el traspaso de Antoine Griezmann.

Esa no es la última pieza en movimiento. Porque Juventus también necesitará recuperar peso en el área . Más si se tienen en cuenta que, a principio de temporada, ya perdió los 29 tantos que había conquistado Cristiano Ronaldo, el capocannoniere del calcio, que partió rumbo a Manchester United. Y es allí donde este movimiento podría modificar el destino de un jugador argentino: Mauro Icardi.

Mauro Icardi podría abandonar PSG en un movimiento múltiple de atacantes JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Icardi es suplente en PSG, por lo que ya dijo que no tiene intenciones de abandonar París. La realidad es que el conjunto francés también tiene muchas cosas por definir en este 2022. Porque hoy siente que Icardi no es prioridad, pero en junio podría perder a Kylian Mbappé , su máxima estrella, que parece tener definido su futuro como jugador de Real Madrid.

Si esto último ocurre, la presencia de Icardi podría volver a adquirir relevancia en el encumbrado plantel de PSG.

Los que se irían de Barcelona

Para que alguna de estas transferencias se concrete, lo primero que debe ocurrir es que Barça agilice la operación de salida de algunos jugadores para poder contar con un espacio salarial para hacerle un lugar a Morata.

Es por eso que el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, fue claro en conferencia de prensa. “Si hay más fichajes, dependerán de las salidas. Cuando vayamos cumpliendo con el Fair Play con las salidas, decidiremos las incorporaciones. Es el trabajo que tenemos en el mes de enero hasta que se acabe el mercado”.

Los nombres de aquellos jugadores con posibilidades de dejar el club culé serían Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti y Luuk de Jong.

Otros casos entre el Real Madrid y Barcelona

Morata surgió en la institución blanca, donde jugó durante dos períodos de 2012 a 2014 y en la temporada 2016/17 . Además estuvo en el Chelsea, defendió la camiseta del Atlético de Madrid y finalmente volvió a la Juventus en condición de cedido en 2020.

Javier Saviola, uno de los casos emblemáticos que llegó a jugar en Real Madrid y Barcelona Reuters

El pase de un lado al otro entre los dos rivales más tradicionales de España suele ser ruidoso y cada una de esas transferencias fueron consideradas por algunas de las partes como una traición. Sin embargo, hay casos muy importantes de futbolistas que alguna vez vistieron ambas camisetas: Ronaldo, Luis Figo, Michael Laudrup, Luis Enrique, Samuel Eto’o y el argentino Javier Saviola son algunos de los más recordados.

Todos los caminos conducen a que en breve Morata se sumará a la lista para quedar Xavi Hernández. Solo resta esperar...