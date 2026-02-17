Álvaro Morata publicó un extraño mensaje tras separarse de Alice Campello

Álvaro Morata volvió a situarse en el centro de la atención pública tras la publicación de un enigmático mensaje en sus redes sociales, el cual coincidió con su reciente separación de la modelo Alice Campello. La frase “Otra vez me he equivocado” encabeza un texto que fue interpretado por muchos como un descargo emocional en torno a su vida personal.

El mensaje completo, difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram (@alvaromorata), expresa: “Otra vez me he equivocado. Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho”. Esta publicación profundiza en el análisis detallado de cada gesto por parte de los protagonistas tras el anuncio de su ruptura definitiva.

Álvaro Morata lanzó un enigmático mensaje en sus redes Captura Instagram (@alvaromorata)

La separación, que se confirmó a finales del pasado mes de enero, cierra un capítulo de nueve años de matrimonio y cuatro hijos en común. Si bien Morata y Campello se habían dado una segunda oportunidad tras un bache en el verano de 2024, una nueva crisis el año pasado precipitó el quiebre final. El futbolista, en diálogo con el periodista Javi Hoyos, reveló que no existieron “terceras personas” involucradas en la decisión.

En aquel momento, Morata ya había expresado su sentir a través de la colaboradora Alexia Rivas, quien se encargó de dar a conocer las palabras del jugador en el programa Fiesta: “Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren pero no se entienden”. Además, desmintió categóricamente cualquier rumor sobre una nueva relación: “Ni amiga especial ni nada. No me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis”. El futbolista también dirigió un claro mensaje a aquellos que iniciaron especulaciones sobre infidelidades: “Las personas que dicen que hay terceras personas, con una separación así y niños de por medio, no tienen corazón”.

Álvaro Morata y Alice Campello se separaron luego de muchos años casados Instagram (@alicecampello)

La reacción de Morata se produce días después de que Alice Campello también estuviera en el foco de los medios por haber eliminado un video de San Valentín que había publicado en sus redes sociales, un gesto que generó un considerable revuelo mediático. Pese a ello, la modelo italiana tuvo palabras de elogio para su expareja y aseguró que es un “superpadrazo”.

Un aspecto relevante del comportamiento de Morata en redes es que el jugador tiene bloqueada la opción de comentarios en su perfil de Instagram. Esta decisión, compartida por muchos famosos, busca evitar comentarios negativos y la presión mediática, lo que contribuye al cuidado de su salud mental. Por otro lado, la situación deportiva del delantero, que actualmente juega para Como en la Serie A de Italia, tampoco es la mejor. El español fue expulsado en la última jornada que disputó con el equipo liderado por Nico Paz y fue públicamente criticado por su entrenador Cesc Fábregas. Por esta razón, muchos consideraron que su descargo podría tener un doble significado, con un cuestionamiento para la falta de confianza brindada por el exfutbolista que fue campeón del mundo en 2010.