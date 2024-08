Álvaro Morata confirmó su separación de Alice Campello: del beso en la Eurocopa a los rumores de infidelidad

Escuchar

Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron este lunes su separación mediante sus cuentas de Instagram. Tras una serie de rumores que recorrieron los medios de comunicación y las redes sociales, el futbolista y la modelo decidieron finalizar su vínculo amoroso tras ocho años de relación y cuatro hijos en común (Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella).

El delantero, con actualidad en la selección de España y recién llegado al Milán de Italia, tomó la posta en su Instagram y expresó sus sensaciones tras tomar la decisión del alejamiento definitivo de Campello.

El sentido posteo de Álvaro Morata tras tomar la decisión de separarse de Alice Campello

“Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía”, remarcó el flamante atacante del Milán de Italia, quien protagonizó hace poco un video emotivo junto a Alice tras la conquista de la Eurocopa.

Por otra parte, Morata cargó contra las versiones de una posible infidelidad: “No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas”.

Alice Campello dio su versión de la separación con Álvaro Morata

La otra cara de la moneda fue Alice, quien también se deshizo en elogios hacia Morata y dio sus motivos de la separación. “Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto”, comenzó.

A su vez, la modelo aclaró que se generó cierto desgaste en la convivencia que decantó en esta dolorosa situación: “No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan”.

Y, cerró: “Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre”.

Morata y Alice, hace menos de un mes en sus vacaciones tras la Euro

Una historia de amor que terminó abruptamente

Álvaro Morata y Alice Campello pusieron fin a una relación que nació en el año 2016. Al ser dos celebridades del mundo del deporte y el espectáculo, los protagonistas de esta historia se conectaban virtualmente con los fanáticos y expresaban sus sentimientos mediante posteos.

Morata y Campello celebraron su aniversario

Desde la celebración de su aniversario, una postal en la Fontana di Trevi, pasando por un romántico festejo tras la obtención de la Eurocopa y hasta muchísimas imágenes junto a sus cuatro hijos, el futbolista y la modelo decidieron anteponer su bienestar para proteger a sus cuatro hijos de una relación que se desdibujó este último año y decantó en una dolorosa separación.

“Gracias porque en mis momentos más difíciles realmente me hiciste ver qué es el amor y cuál es el significado del matrimonio”, deslizó Campello en un antiguo posteo de Instagram donde se celebró el séptimo aniversario de este matrimonio.

La emotiva postal que subieron Álvaro Morata y Alice Campello en la Fontana di Trevi

Morata, con una imagen ligada al fútbol y a sus constantes cambios de clubes, subió su último posteo referido a su familia hace dos semanas cuando publicó varias fotos en Cerdeña junto a Campello y sus cuatro hijos en un viaje en barco donde nada hacía prever este sorpresivo desenlace.

