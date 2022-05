Always Ready acusó a Boca de haber obsequiado regalos a la terna arbitral del partido en La Paz

Boca encontró el alivio en la altura: estaba último en la zona de grupos de la Copa Libertadores, una incómoda realidad deportiva. Pero el conjunto de Sebastián Battaglia, apurado por conseguir los tres puntos, se impuso en los 3600 metros de La Paz a Always Ready por 1 a 0 y se acomodó en el Grupo E rumbo a los octavos de final del certamen continental. La gran polémica de la noche fue el penal inexistente que se le cobró al equipo xeneize y que transformó en gol Eduardo Salvio. Pero después del partido surgió otro gran debate, o más bien un conflicto: el club boliviano denunció que la dirigencia del Xeneize, comandada en La Paz por Juan Román Riquelme, vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol, le dejó regalos a la terna arbitral que encabezó el peruano Kevin Ortega, lo que requirió de la intervención policial, que confiscó los elementos.

El presidente de Always Ready de Bolivia, Andrés Costa, habló en Radio Mitre tras el ingreso de oficiales de la policía boliviana, que revisaron el vestuario de los árbitros al final del partido y retiraron de allí indumentaria y diferentes obsequios con los colores y escudo de Boca. Entre ellos, camisetas de Edwin Cardona (ahora en Racing) y Darío Benedetto. “Habrían entregado obsequios a los árbitros”, lanzó y agregó: “La policía ingresó con permiso y la presencia de los árbitros para constatar que había en el vestuario un montón de obsequios que la policía ha incautado”. El dirigente siguió: “Me hago la pregunta si está permitido hacerle regalos a un árbitro. Si Conmebol no sanciona al árbitro (Kevin Ortega) está siendo cómplice”, señaló el mandamás del equipo del Altiplano. “Se está vulnerando el reglamento de Conmebol con la entrega de obsequios”, firmó el hijo del presidente de la federación boliviana de fútbol.

Después del partido circularon videos en los que un grupo de policías de los jueces y revisaron las bolsas de los regalos. El área de prensa del club dio a conocer un video en el que un oficial dice: “Son cuatro”. Los encargados de la requisa fueron sacando de los envoltorios distintas camisetas del equipo visitante; allí se aprecia una camiseta blanca suplente y otra tradicional azul y amarilla.

Always Ready acusó a Boca de haber obsequiado regalos a la terna arbitral del partido en La Paz

“Que se las lleven, que se las lleven”, comenta una persona que acompaña a los árbitros, mientras que en la escena también se observa la mesa del catering que le ofrecen a los árbitros y los oficiales de la Conmebol. “Nosotros lo vamos a retener y ustedes nos indican lo que vamos a hacer”, advierte el policía que conduce el operativo.

Consultado sobre el reclamo que elevarán por esta situación, el máximo dirigente de Always Ready dejó en claro: “Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”.

Andrés Acosta completó: “No tenemos nada contra Boca, el problema es que los árbitros han recibido obsequios y lo tendrá que definir una investigación responsable. Me siento perjudicado y que se ha vulnerado en reglamento de Conmebol. No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”.

Always Ready acusó a Boca de haber obsequiado regalos a la terna arbitral del partido en La Paz

¿Qué dice el protocolo? Los árbitros, por reglamento, no pueden recibir regalos, sino que tienen que denunciarlo al asesor arbitral. Los jueces peruanos están elaborando un informe para presentar a Conmebol. “Esto puede terminar en un escándalo. Los árbitros del partido habrían recibido regalos por parte del equipo xeneize. Urge una investigación imparcial y transparente”, escribió el periodista Jorge Garrett. “¿Por qué la dirigencia del Xeneize hizo estos regalos antes del partido?”, se preguntó Sport Bolivia.

Asimismo, el arquero local Arnaldo Giménez apuntó acerca del penal mal cobrado: “Cómo se puede analizar algo que no tiene que ver con el fútbol. Es un regalo, que los árbitros se dejen de joder, que dejen que los equipos denominados chicos compitan. Le pregunto al árbitro qué cobró y no me sabe responder. Es muy obvio que el árbitro nos vino a cagar el partido. Hay un sacrificio detrás de todo esto. Y no nos dejan competir. Es muy triste, porque terminan regalándole el partido”. El entrenador de Always Ready, Eduardo Villegas, agregó: “Fue una parcialidad muy evidente, sin disimulo. Si no se inventa ese penal, la historia podía ser distinta”.