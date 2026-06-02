Uruguay espera por De Arrascaeta: una molestia muscular amenaza con dejarlo fuera del Mundial

Las alarmas se encendieron este martes en la selección de Uruguay después de que Giorgian De Arrascaeta abandonara el entrenamiento en el complejo Celeste con una molestia muscular, que podría ser un desgarro. A nueve días del inicio del Mundial 2026 y a menos de dos semanas del debut frente a Arabia Saudita, el estado del mediocampista se convirtió en la principal preocupación del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

Según informó El País de Montevideo, el futbolista de Flamengo salió sentido de la práctica y será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol no difundió un parte oficial sobre el diagnóstico ni sobre los plazos de recuperación.

La incertidumbre creció porque algunos medios uruguayos manejan versiones más pesimistas. Tenfield aseguró que De Arrascaeta sufrió un desgarro en la zona de los gemelos y que necesitaría al menos tres semanas de recuperación, un período que lo dejaría fuera de buena parte de la competencia e incluso podría comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

Giorgian de Arrascaeta se toma el hombro después de caer al césped por una infracción de Ezequiel Piovi de Estudiantes, durante un duelo por Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

Sin embargo, en el entorno de la selección prefieren esperar los resultados de los estudios antes de sacar conclusiones. En ese sentido, El País también señaló que recién después de las evaluaciones médicas se podrá conocer la magnitud real de la lesión y determinar si existe la posibilidad de que el futbolista llegue en condiciones al debut mundialista. Sin embargo, informan que el panorama no es alentador, e intuyen que sería un desgarro que lo marginaría de la cita mundialista.

La situación adquiere una dimensión aún mayor porque el jugador ya transitaba la recuperación de una fractura de clavícula sufrida el 29 de abril, en un encuentro de Flamengo frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. Tras ser operado, inició un proceso de rehabilitación que evolucionaba dentro de los plazos previstos, perdiéndose los últimos nueve encuentros.

El calendario juega en contra, aunque todavía deja una ventana abierta. Uruguay iniciará su participación el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita, en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el domingo 21 de junio y cerrará la etapa de grupos el viernes 26 de junio contra España, en Guadalajara. Entre la lesión sufrida este martes y el estreno celeste quedan 13 días.

La posible baja representa un golpe importante para Bielsa. De Arrascaeta es una de las piezas más determinantes del equipo y uno de los futbolistas con mayor capacidad creativa del plantel. Apenas el lunes, el entrenador argentino había destacado públicamente su influencia dentro del funcionamiento colectivo. “Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian De Arrascaeta, los nombres propios son decisivos”, sostuvo el técnico durante una conferencia de prensa.

Además, el mediocampista es uno de los pocos integrantes de la lista uruguaya con antecedentes goleadores en Copas del Mundo. En Qatar 2022 marcó los dos tantos en la victoria 2-0 sobre Ghana, un resultado que no alcanzó para evitar la eliminación de la Celeste en la fase de grupos. En total, tiene 59 partidos con la selección, con 13 goles y siete asistencias entre todas las competencias.

Por ahora, la selección uruguaya espera. Los estudios de las próximas horas serán determinantes para saber de qué tipo de lesión se trata y si obligará a Bielsa a replantear su lista a pocos días de la cita más importante del fútbol mundial. Mientras no exista una confirmación oficial, la cautela prevalece. Pero en Uruguay, la preocupación ya es inocultable.