Ancelotti no convocó a Neymar para la selección de Brasil y el delantero no se quedó callado: “Estoy molesto y triste”

La noticia le pegó fuerte. Su ausencia en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para los amistosos ante Francia, el 26 de marzo en Boston y Croacia, cinco días más tarde en Orlando, es algo que a Neymar le costó digerir. Y, como tantas otras veces en su carrera, eligió hablar.

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado”, dijo, con una mezcla de fastidio y resignación. “Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma”.

La frase, pronunciada tras un partido de exhibición en la Kings League, expone una tensión que atraviesa su presente: el deseo intacto de volver a ser y la evidencia, cada vez más difícil de disimular, de que el cuerpo ya no responde como antes.

Ancelotti no citó a Neymar para los amistosos de Brasil ante Francia y Croacia Silvia Izquierdo� - AP�

La explicación oficial del entrenador italiano no dejó lugar a dobles lecturas. “Es una evaluación física, no técnica”, aclaró Ancelotti. En otras palabras: nadie discute el talento de Neymar, pero sí su disponibilidad real. En una lista pensada para competir en partidos de alta intensidad, con poco margen de preparación y largos viajes, la prioridad pasó por los futbolistas “al 100%”. Y Neymar, hoy, no entra en esa categoría.

El dato no es menor. El máximo goleador histórico de la selección de Brasil según la FIFA (79 en 128 partidos) no viste la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, cuando una grave lesión lo obligó a detenerse en seco en plena eliminatoria sudamericana. Desde entonces, su carrera entró en una zona gris: más tiempo de recuperación que de competencia y más interrogantes que certezas.

Neymar reza con llegar en condiciones para jugar el Mundial 2026 MIGUEL SCHINCARIOL� - AFP�

La lista para el Mundial se anunciará el 18 de mayo y el último partido de preparación del pentacampeón será el 31 de mayo contra Panamá en Rio de Janeiro.

Tras el sorteo, Brasil quedó ubicado en el Grupo C, en donde debutará frente a Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey, luego jugará ante Haití, el 19 en Filadelfia, y finalmente cerrará esa primera instancia ante Escocia, el 24 en Miami.

Sin embargo, en medio de ese escenario, hay un elemento que vuelve a aparecer, casi como una constante inevitable en la última década: sus ausencias en el mes de marzo. Esta vez, la explicación fue una fatiga muscular que lo dejó fuera de un partido con Santos justo en la semana del cumpleaños de su hermana Rafaella. Un detalle que, aislado, podría pasar inadvertido, pero que adquiere otra dimensión cuando se observa en perspectiva.

Neymar junto a su hermana Rafaella

Desde 2015, entre suspensiones y lesiones, Neymar faltó sistemáticamente a compromisos en fechas cercanas a ese día. Barcelona, Paris Saint-Germain, Al-Hilal y ahora Santos: distintos clubes, mismo patrón. La única excepción fue 2020, en el contexto excepcional de la pandemia, cuando las restricciones globales hicieron imposible cualquier tipo de desplazamiento personal.

La reiteración alimentó todo tipo de teorías en Brasil, desde las más livianas hasta las más maliciosas. Y el propio jugador, consciente del ruido, decidió enfrentar el tema de manera directa. “Mucha gente está creando teorías sobre lo que me pasa. Si juego lesionado, me equivoco. Si me cuido, me equivoco. Es complicado. Es muy difícil acertar”, se defendió, en un descargo que también apuntó contra quienes, según él, hablan sin conocer su realidad cotidiana.

En paralelo, su presente futbolístico ofrece señales ambiguas. En Santos, su rendimiento reciente —con participaciones directas en goles y minutos de acción— sugiere una recuperación progresiva. Pero para el cuerpo técnico de Brasil no alcanza. La vara es otra, más exigente, más cercana a la elite que supo dominar durante años.

Ancelotti, en la recta final de la lista mundialista de Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

El propio Ancelotti dejó una puerta entreabierta: “Puede estar en la Copa del Mundo. Tiene que seguir trabajando y llegar en condiciones óptimas”. No es una sentencia, pero tampoco una garantía. Es, en todo caso, un condicionante.

A los 34 años, Neymar transita un momento bisagra. No se discute lo que fue, incuestionable, sino lo que todavía puede ser. Y en ese terreno, el margen es cada vez más estrecho. Porque no solamente pasa por su presencia en la lista mundialista, sino por lo que puede o no aportarle al equipo en sus condiciones actuales.

Mientras tanto, Brasil se prepara para un nuevo desafío internacional con nombres que responden a una lógica más inmediata: actualidad, ritmo, alta competencia frecuente y disponibilidad. Y Neymar, por ahora, queda al margen de esa urgencia.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Los convocados por Ancelotti para enfrentar a Francia y Croacia

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Nottingham Forest), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Norwich City)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea).