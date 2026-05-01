Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 3

Se disputó este jueves la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, el que conforma River Plate y lidera la tabla de posiciones gracias a la agónica victoria que consiguió en Brasil ante Bragantino 1 a 0 con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta en el tercer minuto adicionado.

El Millonario obtuvo su segundo triunfo en el certamen -el anterior fue ante Carabobo de Venezuela 1 a 0 en el estadio Monumental- y se mantiene en la cima con siete puntos, uno más que los venezonalos que previamente festejaron ante Blooming de Bolivia 2 a 0. Los brasileños tienen tres unidades mientras que los bolivianos solo cosecharon una y fue en el empate con los argentinos en la jornada inaugural.

Para el conjunto de Eduardo Coudet la agónica alegría significó quedar a un paso de la clasificación a los playoffs, aunque todavía resta la segunda rueda. Su próximo compromiso será en Venezuela ante Carabobo y, después, tendrá dos cotejos de local: Bragantino y Blooming.

En caso de culminar en el primer lugar de la clasificación del Grupo H, River se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.

El Millonario no disputaba la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2014, desde el 2015. Desde entonces, transitó sostenidamente su camino internacional en la Copa Libertadores, pero en la temporada pasada del fútbol argentino tuvo un desempeño irregular con Marcelo Gallardo como entrenador y no pudo entrar al máximo certamen continental.

Lo que se le viene a River

El Millonario tiene una agenda cargada hasta que concluya el primer semestre del año para darle lugar al Mundial 2026. Tras visitar a Bragantino, el próximo domingo recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Monumental con el objetivo de quedarse con el segundo puesto del Grupo B del Torneo Apertura 2026 porque ya no puede alcanzar ni superar a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La próxima semana, no obstante, volverá a jugar por la Copa Sudamericana y visitará el jueves 7 de mayo a Carabobo de Venezuela. A la vuelta, disputará los octavos de final del certamen doméstico frente a un rival a definir. En caso de ir avanzando, jugará cuartos y semifinales y, después, recibirá a Bragantino por el campeonato internacional.

Su último juego será ante Blooming de Bolivia como local, el 20 de mayo. Sin embargo, en caso de acceder a la definición del Apertura la tendrá que disputar el domingo 24 de mayo.