Ancelotti sabe que Brasil es conocido por su fútbol vistoso, pero remarcó dos referencias por las que fue campeón

La selección de Brasil se prepara para lo que será su segundo amistoso de esta doble fecha FIFA. La Verdeamarela se medirá ante Croacia este martes en el Camping World Stadium de Orlando y como en la previa de cada partido fue el entrenador Carlo Ancelotti quien habló en la conferencia de prensa. En primer lugar, el DT italiano expresó que tiene “bastante definido” el equipo para el Mundial. Luego habló del futbolista que será el “futuro” de la selección y también dejó en claro las características que debe tener su equipo para poder ser campeón del mundo y, en esa dirección, hizo referencia a otros equipos de Brasil que levantaron la copa.

Durante las respuestas a las preguntas de los periodistas, Ancelotti pidió “calma” tras la derrota en el amistoso contra Francia por 2 a 1 del jueves pasado en Massachusett porque tanto sus auxiliares como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tiene el convencimiento de que están “en el camino correcto”.

Carlo Ancelotti pidió "calma" y expresó que tiene el equipo casi definido para la copa del mundo YUICHI YAMAZAKI - AFP

Luego, agregó una frase que empieza despejar dudas de lo que será el equipo que disputará el Mundial del 2026. “Tengo la alineación bastante definida para el primer partido (del Mundial) y también tengo bastante definida la lista final de convocados”, confesó ‘Carletto’. vale destacar que Brasil estará en el grupo C y debutará en la Copa ante Marruecos el 13 de junio y luego jugará frente a Haití y Escocia.

¿Jogo bonito?

Ancelotti también dejó dos referencias históricas que le permitieron a Brasil ser campeón del mundo. Cuando le preguntaron por el histórico “jogo bonito”, el entrenador recordó que un gran mérito para salir campeón fue combinar el talento con el aspecto defensivo. “Brasil es conocido por su fútbol vistoso, pero en sus dos últimas victorias en la copa del mundo, el éxito se debió a una combinación de habilidad y una defensa sólida. En 2002 Scolari utilizó tres defensores centrales y en 1994 Parreira se apoyó en dos líneas defensivas sólidas para maximizar el rendimiento de Romário”. rememoró.

Además, dejó otra frase para generar mayor convencimiento: “La historia es clara: Brasil tiene que tener talento arriba y defender bien, no hay otra vía. Estoy convencido de que el Mundial lo gana quien recibe menos goles, no quien marca más. No me gusta que me llamen defensivo porque el trabajo defensivo es muy importante para un equipo”, explicó.

Carlo Ancelotti:



“Copa do Mundo ganha quem toma menos gol e não quem faz mais gol”



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Además, el DT italiano al mando de Brasil remarcó que en cuanto al equipo está en la búsqueda de movilidad arriba y un posible delantero referencia que aporte imprevisibilidad al ataque. Aclaró que la idea no es renunciar a las individualidades, sino colocarlas en un sistema que genere superioridad y reduzca riesgos. “Hay resultados más importantes y otros menos, y el importante es el del mundial”, remarcó.

Durante la charla con los periodistas también habló muy bien de dos futbolistas ofensivos y confía en que ambos lleven a Brasil la calidad que muestran en sus clubes y que aporten personalidad cuando el partido lo demande, clave para sostener la ambición brasileña: “Con Raphinha y Vinicius, que están muy bien en Barcelona y Real Madrid, contamos con dos de los mejores del mundo”.

Carlo Ancelotti se refirió a Raphinha,Vinicius y Endrick como los mejores futbolistas que tiene en el equipo Jean Catuffe - Getty Images Europe

Sobre los jóvenes, mencionó a Endrick y su adaptación a nuevos roles: “Mira, a Endrick le conocía como atacante, atacante central, y ahora juega más a un lado, haciéndolo bien también ahí, una posición que requiere más trabajo defensivo, va a ser el futuro”. El DT advirtió que sigue la evolución de todos mientras define la citación final de 26 jugadores.

Por último, tuvo palabras para Luka Modric, rival en el cruce con Croacia de este martes. Lo definió como un futbolista versátil que puede ocupar varias funciones en el centro del campo. Para Ancelotti, Modric es único: “Uno de los mejores jugadores que entrené, un profesional espectacular”.

Desde que asumió como entrenador de la selección brasileña, Ancelotti acumula cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, la última fue el jueves pasado ante Francia, la detonante del pesimismo entre la prensa y la gente a poco más de dos meses para el Mundial.