Brasil vs. Francia, en vivo: el minuto a minuto del amistoso que se disputa en Estados Unidos

Si a 77 días del Mundial se pudiera elegir un plato fuerte con la mira puesta en la cita máxima del fútbol, uno de los primeros partidos que saldrían de los fanáticos sería un cruce entre Brasil y Francia. Este encuentro, que puede dejar mucha tela para cortar, se disputa desde las 17 de nuestro país en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

Brasil salió a jugar 4-2-3-1 con Ederson; Wesley, Leo Pereira, Bremer y Douglas Santos; Casemiro y Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha y Gabriel Martinelli; Vinicius Jr (como falso 9).

Francia empezó con los siguientes titulares: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano y Theo Hernández; Rabiot y Tchouameni; Dembelé, Olise y Ekitike; Mbappé.

En los primeros minutos fue Francia la que intentó llevarse por delante al rival con tenencia y ubicándose en campo rival con Dembelé bien abierto por la derecha y Ekitike por la izquierda, pero enseguida le demostró Brasil que con juego directo puede ser muy peligroso, ya que con un lanzamiento largo quedó Raphinha en posición de gol y su remate se fue por encima del travesaño.

La pelota parada también resulta clave en este tipo de encuentros y el primero en ganar de arriba fue Rabiot, entrando por el segundo palo pero con un cabezazo desviado. Y dos minutos después el que cabeceó libre en el área rival fue Casemiro.

Francia tomó la decisión de ir a presionar alto en cada salida desde el fondo del equipo de Ancelotti.

Carlo Ancelotti, si bien recibe el afecto de los hinchas, en la previa tuvo que responder por la no convocatoria de Neymar, uno de los símbolos de la selección: “Es normal que Neymar se disguste por haber sido excluido del equipo que jugará contra Francia” , dijo el entrenador del seleccionado verdeamarelo, y agregó: “Yo obervo todo, leo todo y luego tengo que tomar decisiones. Es normal, en el fútbol, que todo el mundo opine, no hay nada universal, cada uno tiene su opinión”.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, en el campo de juego antes de jugar ante Francia Maddie Meyer - Getty Images North America

Y así como Ancelotti tuvo que abordar el tema Neymar, Didier Deschamps también pasó un momento incómodo en la previa cuando se negó a comentar las declaraciones del presidente de la Federación de fútbol de ese país, Philippe Diallo, quien afirmó el domingo pasado que conocía el nombre del futuro técnico de los Bleus, sin revelarlo. Todas las versiones apuntan a Zinedine Zidane, pero Deschamps está enfocado en lo que viene: la Copa del Mundo.

“Suelo no comentar las declaraciones del presidente. Me ocupo de lo que es importante para mí, es decir, hoy, mañana y lo que nos espera. No voy a malgastar energía en eso. Lo que pase después no me incumbe. Que sea él quien responda o no, es su papel, él es el presidente”, dijo tajante Deschamps.

El que regresó a Brasil fue Endrick, a quien Ancelotti tuvo en Real Madrid: el delantero de 19 años, no fue titular, pero volvió a la Canarinha tras mostrar con el Lyon destellos de sus tiempos como uno de los diamantes más brillantes de la cantera del Palmeiras y pretende dar pelea para meterse entre los 26 que elija el DT italiano. Su impacto en el fútbol francés fue inmediato: el 11 de enero, en su debut con el Lyon, el delantero marcó en una victoria 2-1 ante el Lille, en la Copa de Francia. Los aplausos, entonces, fueron unánimes. Suma tres tantos y cuatro asistencias en nueve partidos de la Ligue 1 y seis anotaciones en todas las competiciones. “Ancelotti me había aconsejado buscar más espacio, más tiempo en el campo, que tuviera más continuidad”, había dicho Endrick en una entrevista con la agencia AFP tras su cesión al Lyon. Y con el resultado puesto agregó: “Encontré el club ideal”. No jugaba con el Scratch desde marzo de 2025, en una derrota 4-1 frente a Argentina que le costó el despido a Dorival Júnior, reemplazado por Ancelotti.

Con respecto al juego, Ancelotti tenía claro dónde estarían los duelos: “Es un test muy importante contra un equipo que es favorito para la Copa del Mundo, queremos demostrar buena actitud y calidad”, expresó el día anterior. “Francia tiene mucha velocidad en el ataque y es muy importante que juguemos un partido con equilibrio para evitar sus contragolpes, pero estamos enfocados en la calidad de nuestro equipo”.

Desde Brasil afirman que existe una desesperanza con respecto a lo que pueda hacer la selección en el próximo Mundial. En los papeles, no hay nada que los ilusione, más allá de las proyecciones lógicas. Esa desconfianza generalizada era una de las metas a desbloquear con un rival del calibre de Francia.

Brasil, único pentacampeón del mundo, debutará en la Copa del Mundo el 13 de junio frente a Marruecos por el Grupo C, que completan Escocia y Haití, en tanto que la bicampeona mundial Francia lo hará tres días más tarde ante Senegal por el Grupo I, que integran también Noruega y el ganador de la final del repechaje que Irak disputará ante el ganador de Bolivia-Surinam.