Si la felicidad pudiera congelarse en una mirada, una sola, pues habría que detenerse en todo lo que dicen sin decir los ojos claros de Andrés Felipe Roa. En su rostro moreno tiene incrustado el salto profesional que acaba de dar y el futuro que no para de imaginar. A los 26 años y con apenas 21 partidos en Huracán (4 goles), se convirtió en uno de los refuerzo estrellas del nuevo Independiente que está gestando Sebastián Beccacece y las expectativas son muchas: "Siempre tuve el deseo y las ganas de fichar para Independiente; es un club grande y con mucha historia", señala Roa, apenas comienza la charla con LA NACION, abriendo el juego a las preguntas, como cuando toca y la va a buscar desde la mitad de cancha hacia adelante.

Con talento y esfuerzo, al volante colombiano le costó poco dejar la comodidad de su terruño colombiano para meterse en la Superliga con la idea de dar el salto futbolístico y económico. Por ahora la apuesta viene muy bien. Por eso no es ninguna casualidad que Independiente haya desembolsado 2.5 millones de dólares brutos por el 80 por ciento del pase por tres años de contrato. Lo que exhibió en este tiempo ratifica su valuación. "Sé que han pasado grandes jugadores colombianos, que han quedado en la historia del club, y yo vengo a hacer lo mío", expresa.

-¿Por qué priorizaste quedarte en el fútbol Argentino teniendo ofertas del exterior?

-La manera de vivir el fútbol acá es algo que los destaca y los hace diferentes de los demás. Son muy apasionados, esto es algo que me ha sorprendido mucho. Acá juegan un fútbol muy intenso, hay equipos con jugadores muy interesantes y es una liga muy competitiva y con mucha visibilidad. Mi comodidad en el país se reflejó en el rendimiento que mostré en Huracán. Ahora espero repetirlo en Independiente.

-¿Qué te sedujo de Independiente?

-Es un club con mucha historia, un grande del continente con obligación de protagonismo. La idea es seguir creciendo y potenciarme futbolísticamente. Sebastián Beccacece es un técnico con una idea de juego muy clara y vistosa que me puede hacer crecer mucho.

-¿Te preocupa la urgencia de títulos que actualmente tiene Independiente?

-La historia del club demanda constante protagonismo. Es lógico que lo hinchas exijan títulos, pero esa presión no tendría que afectar nuestro rendimiento. Al contrario, debería potenciarnos. Es un privilegio estar acá y hay que dar lo máximo para que Independiente vuelva a ganar un título. Ya tengo una temporada en el país, sé cómo se vive el fútbol acá y las presiones que demanda...

-La histórica casaca 10 que usó Bochini la va usar Martín Benítez, ¿te hubiese gustado tenerla?

-Hubiese sido lindo llevar la diez de Bochini, es el máximo ídolo del club. Pero independientemente del número, vengo con ganas de jugar y dar lo mejor de mí para que le vaya bien al equipo. Yo estoy al servicio del técnico para que él disponga y me use en la posición que me necesite. El número es indistinto...

Tímido, de mirada profunda y palabras justas, la calma con la que Andrés Roa charla mientras disfruta de un refresco en el bar Bronx, de Caballito, contrasta notablemente con el momento que transita por haber pasado al Rojo de Avellaneda, un gigante del continente "Estoy muy cómodo y tranquilo en Buenos Aires. La distancia de mis afectos me está ayudando a madurar como profesional. Tengo muchas expectativas con este nuevo paso en mi carrera. Espero estar a la altura de lo que demanda un club como Independiente", expresa Roa.

-¿Por qué los jugadores colombianos están interesado en jugar acá?

-Creo que la intensidad en el juego cambia respecto a Colombia. Allá quizás hay mayor pasividad. Acá se vive diferente. Los compañeros te lo transmiten. Como en todos lados, están los jugadores que les gusta la fiesta y los que se cuidan. Hoy en día, hay mucho talento en disciplina. No digo que no hay indisciplinados, pero la disciplina acá ayuda mucho. Pasar por la Argentina es una vidriera importante para dar el salto a Europa.

-¿En qué los fortalece el fútbol argentino?

-Te obliga a madurar, te impone rigor profesional. Hay jugadores como Radamel Falcao, Guarin, James Rodríguez y otros tantos que crecieron aquí, fueron a Europa y allí triunfaron. En cambio, muchos de los que han ido directamente de Colombia no han podido trascender ni permanecer.

-¿Cuál es el fútbol o la liga que más te gusta?

-El fútbol español y la Premier League son las dos ligas que más me gustan. Trato de ver mucho fútbol. Llego a casa y veo fútbol. Después de cada partido, me gusta mirarlos. Es una de las principales claves para el crecimiento, para seguir mejorando. Siempre trato de mirar los partidos para corregir cosas.

-¿Cual es el jugador que más te inspira?

-Mi espejo es Eden Hazard (reciente refuerzo de Real Madrid), siempre miro sus partidos con la idea de aprender algo. Pero mi ídolo, de quien aprendí mucho y lo admiro por ser hincha del Junior, es Giovanni Hernández.

-¿Qué extrañas de tu país?

-Lo que más extraño de Cali es mi comida favorita, el arroz de coco con pescado frito y guacamole. Cada vez que viene mi madre, le pido que me lo prepare. Soy capaz de comer eso una semana. Como lo hace ella es único. Aquí he ido a restaurantes colombianos que lo preparan, pero no es igual.

-¿Te ilusionas con volver a jugar en la selección Colombia?

-Sí, obviamente. Siempre pienso y trabajo para que llegue ese momento. El fútbol argentino es visto en todo el mundo y en Colombia se lo respeta al nivel de las ligas europeas. Espero aprovechar con un buen rendimiento lo grande que es Independiente en el continente y volver a estar considerado en futuras convocatorias.

