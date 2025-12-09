Champions League, en vivo

Bienvenidos al liveblog de la sexta fecha de la Champions League. En el primer turno ya se disputó uno de los partidos en el que Olympiacos de Grecia derrotó a Kairat Almaty como visitante. En estos momentos, en Alemania, Bayern Múnich recibe a Sporting de Lisboa. Luego llegará el turno de la parte fuerte de la jornada con los siete partidos restantes y con la presencia de equipos que cuentan con jugadores argentinos.

Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garchacho y Facundo Buonanotte, recibe a Atalanta. El Inter de Lautaro recibe al Liverpool de Alexis Mac Allister. El Atlético de Madrid de Musso, Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez visita a PSV en Países Bajos. El Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister recibe al Olympique de Marsella de Balerdi y Rulli. Por último, El Tottenham de Cuti Romero juega en Londres ante Slavia Praga. También, el Galatasaray de Mauro Icardi viajó hasta el principado para medirse anyte Mónaco. Además, Barcelona contra Frankfurt en el renovado Camp Nou.