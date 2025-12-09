Champions League, en vivo
Comenzó a disputarse la sexta fecha de la etapa de liga
Pierde el Atleti
Guus Til estableció el 1 a 0 ante Atlético de Madrid a los 10 minutos. Los del Cholo Simeone caen en su visita a Países Bajos.
El primero de todos
Union St. Gilloise se puso al frente desde temprano en su estadio ante Olympique de Marsella. Anan Khalaili marcó el 1 a 0 a los cinco minutos.
Partidos en marcha
Se disputan los siete partidos restantes que abren la sexta fecha de la etapa de liga de la Champions League.
- Atalanta vs. Chelsea. ESPN 3
- Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. Fox Sports
- Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. ESPN 4
- Inter vs. Liverpool. ESPN
- Monaco vs. Galatasaray. Fox Sports 2
- Union Saint-Gilloise vs. Marsella. Canal 116 (Flow)
Todo listo
En los diferentes estadios los futbolistas comienzan a ultimar los detalles previos a los partidos que comenzarán a las 17 y en simultaneo.
Triunfo que lo acomoda
Bayern Múnich derrotó como local 3 a 1 a Sporting Lisboa en el segundo partido de la jornada. Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Lo ganaban los portugueses por el tanto en contra de a los nueve. Sin embargo, los bávaros revirtieron el partido en 12 minutos: Serge Gnabry a los 20, Lennart Karl a los 24 y Jonathan Tah a los 32 para alcanzar la victoria. El equipo de Vincent Kompany se ubica segundo en la tabla de posiciones a dos fechas del cierre de la etapa de liga y quedó cerca de la clasificación directa a los octavos de final.
Algunos de entrada, otros al banco
Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez son titulares en Atlético de Madrid. Juan Musso y Thiago Almada, al banco. Cristian Romero, está en la alineación inicial de Tottenham. Kevin Mac Allister, en el once titular de Union St. Gilloise, que recibe a Olympique de Marsella, con Gerónimo Rulli al arco y Leonardo Balerdi en el banco. En Atalanta, Chelsea juega con Enzo Fernández de titular. Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho son suplentes. Por último, el Inter de Lautaro recibe al Liverpool de Alexis Mac Allister. Ambos van desde el arranque.
Primera victoria
Olympiacos de Grecia logró su primer triunfo en la Champions League. Como visitante le ganó 1 a 0 a Kairat Almaty con el gol de Gelson Martins a los 28 de la primera parte. En el equipo ganador jugaron los argentinos Francisco Ortega, que disputó los 90 minutos, y Santiago Hezze, que fue amonestado y salió reemplazado a los 39 de la segunda etapa. Además, en el banco de suplentes estuvo Lorenzo Scipioni, pero no tuvo acción.
Cómo ver online los partidos
A continuación la lista de los partidos con el canal que televisa a cada uno; en este caso se requiere ser cliente de Flow o DTV para poder verlos. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- Kairat Almaty 0 - 1 Olympiakos. ESPN 2
- Bayern Munich 3- 1 Sporting Lisboa. Fox Sports
- 17 Atalanta vs. Chelsea. ESPN
- 17 Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- 17 PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. ESPN 3
- 17 Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. ESPN 4
- 17 Inter vs. Liverpool. Fox Sports
- 17 Monaco vs. Galatasaray. Fox Sports 2
- 17 Union Saint-Gilloise vs. Marsella. Canal 116 (Flow)
Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League
Bienvenidos al liveblog de la sexta fecha de la Champions League. En el primer turno ya se disputó uno de los partidos en el que Olympiacos de Grecia derrotó a Kairat Almaty como visitante. En estos momentos, en Alemania, Bayern Múnich recibe a Sporting de Lisboa. Luego llegará el turno de la parte fuerte de la jornada con los siete partidos restantes y con la presencia de equipos que cuentan con jugadores argentinos.
Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garchacho y Facundo Buonanotte, recibe a Atalanta. El Inter de Lautaro recibe al Liverpool de Alexis Mac Allister. El Atlético de Madrid de Musso, Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez visita a PSV en Países Bajos. El Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister recibe al Olympique de Marsella de Balerdi y Rulli. Por último, El Tottenham de Cuti Romero juega en Londres ante Slavia Praga. También, el Galatasaray de Mauro Icardi viajó hasta el principado para medirse anyte Mónaco. Además, Barcelona contra Frankfurt en el renovado Camp Nou.
