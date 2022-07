Andrés Vombergar, el delantero que nunca jugó en Primera, representó a Eslovenia y llegará a San Lorenzo

El fútbol suele ser un laberinto cargado de múltiples senderos. Un espacio repleto de historias de vida. De protagonistas que juegan lejos de las grandes luces. De batalladores alrededor del mundo a los que, de un día para el otro, les surge una gran oportunidad. Andrés Vombergar podría ingresar en este terreno. Este centrodelantero nació en Villa Luzuriaga, disputó un partido para la selección de Eslovenia y nunca pisó las canchas argentinas en la primera división. Ahora, a los 27 años, se convertirá en el quinto refuerzo de San Lorenzo, tras las llegadas de Gonzalo Maroni, Diego Calcaterra, Juan Ignacio Méndez y Gastón Campi.

Vombergar, nacido el 20 de noviembre de 1994, es el dueño de una historia muy peculiar. Sus abuelos nacieron en tierras eslovenas y emigraron hacia la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país, el futbolista asistió a una escuela de Eslovenia, por lo que habla perfectamente en este idioma. Inclusive, confiesa que lo aprendió antes que el castellano. En distintos viajes de estudio, Andrés voló a esta pequeña nacion balcánica a los 4, 12 y 17 años. En 2012, en otra excursión más extensa, se trasladó durante un mes y estudió dos semanas en un colegio local. Experiencias que lo fueron marcando.

Andrés Vombergar, nuevo delantero de San Lorenzo, disputó un partido para un seleccionado esloveno Atlético de San Luis

Si bien tuvo un paso por las inferiores en River, su carrera en la Argentina transcurrió en el ascenso. Comenzó en Ituzaingó, en la primera C. Admirador de Lucas Alario en sus inicios, pasó por Fénix y en 2016 recaló en Los Andes, en aquel momento en la Primera Nacional. En el ciclo 2016-2017 disputó 36 encuentros y marcó 13 goles en el “Milrayitas”, lo que lo llevó a destacarse y a dejar un grato recuerdo en la institución. Sin embargo, nunca llegó a jugar en la primera división.

Ya en 2017, a Vombergar -potente, de buen juego aéreo- le surgió una oportunidad en su “segunda patria”. Firmó un contrato por tres años con el Olimpija esloveno, con sede en Ljubljana. Lejos de la casa familiar, cambió su vida. El traslado a Europa no significó una adaptación inmediata. Por un lado, en cuanto al día a día, a lo cotidiano; por el otro, debido a las bajas temperaturas para jugar al fútbol. Muchísimo frío, con temperaturas de -10°C.

“A la cancha van 1.500 personas en un partido normal y 5.000 en uno grande. Entonces, es muy tranquilo todo”, contó de esa experiencia. Con el tiempo llegarían las alegrías. En su primera temporada en la entidad de la capital se consagró campeón del torneo y la copa local (celebró cuatro goles en 16 partidos disputados). Después, el “Tanque” jugó en el FC Ufa, de la Premier League de Rusia (dos tantos en 31 compromisos).

A sabiendas de la dificultad que implica ser parte de una potencia mundial como la selección argentina, a Vombergar se le abrieron otras puertas. Gracias a sus raíces y a su doble nacionalidad pudo cumplir otro de sus deseos en enero de 2019, cuando fue citado por Eslovenia para jugar un encuentro no oficial contra China. Ese día marcó un gol en el empate 2-2 contra el Sub 25 de los asiáticos. “Tengo los pies sobre la tierra. Sé que es muy difícil que me llamen de la Argentina por la gran cantidad de delanteros que hay. Además, desde chiquito que sueño con jugar para los eslovenos. Y es mucho más probable que pueda cumplir este último sueño”, sostuvo en 2020 en una charla con Política del Sur.

Caídos los posibles regresos de Adolfo Gaich y Martín Cauteruccio por motivos económicos, el Ciclón apuntó a este futbolista de 1.87 metro, rubio, alto , que viene de desempeñarse en San Luis, de México (quedó libre). En esta institución jugó 22 compromisos y anotó dos goles. Además, en toda su carrera acumula 59 conquistas en 218 partidos.

Los goles de Vombergar en Atlético de San Luis

En los últimos días, Vombergar fue ofrecido a Matías Caruzzo, coordinador del fútbol profesional del club de Boedo. Y se lo tuvo en cuenta como una de las alternativas en un puesto donde hoy juega Adam Bareiro, el artillero de la Liga Profesional con siete goles. Curiosamente, ambos ya fueron compañeros en México en el club potosino. En San Lorenzo, el argentino-esloveno firmará un contrato por un año, hasta junio de 2023.

“Estamos en la búsqueda de un número 9 y tengo tres en carpeta. A Gaich me lo pidió Rubén Insua, pero no se pudo dar por temas económicos. San Lorenzo va a tener un centrodelantero de jerarquía”, había manifestado recientemente Caruzzo en una entrevista con Radio del Plata.

Matías Caruzzo consiguió su objetivo y cerró al delantero que buscaba para San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Se espera que Vombergar llegue al país en las próximas horas, para firmar su contrato y convertirse en el quinto refuerzo de Insua para este campeonato. “Ojalá se pueda dar mi vuelta para jugar en la primera argentina, porque es la espina que me quedó. Tuve la suerte de pasar por todas las categorías del ascenso, pero me faltó eso. Es una cuenta que tengo pendiente”, confesó el delantero hace algunos años a Solo Ascenso. Un par de temporadas después podrá cumplir su sueño. El fútbol le volvió a abrir una puerta.