Ángel Correa y un nuevo destino: jugará en Tigres de México, tras una década en Europa

El delantero Ángel Correa, integrante de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, fue adquirido por el club Tigres de México, de cara a la segunda mitad del 2025.

Surgido en San Lorenzo, el atacante, de 30 años, le puso fin de este modo a una década de trayectoria en el Atlético de Madrid, donde fue dirigido por el entrenador Diego Simeone. Según el periodista especializado en pases César Luis Merlo, la ficha de Correa fue adquirida por el club mexicano, y el argentino viajará para firmar un contrato por cinco años una vez que finalice su participación en el Mundial de Clubes con el Colchonero.

Angel Correa, junto a su familia Instagram

Después de un mes de negociaciones, y con un sondeo que no fue fructífero de parte de Rosario Central, club del cual es hincha, Ángel Correa ya tiene nuevo club. Hace un mes, el argentino había anunciado su salida de Atlético de Madrid, luego de un 4-1 sobre Betis, cuando escribió en sus redes sociales: “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!“. El delantero jugaba en el Colchonero desde mediados de la temporada 2014, aunque tardó varios meses en debutar por una afección cardíaca que se le detectó y por la que debió ser operado.

En pleno Mundial de Clubes, en el que participó como suplente en el debut del equipo rojiblanco, se confirmó la llegada del rosarino a Tigres de México. En su décima campaña en el Atlético de Madrid, la actualidad del atacante argentino no había sido la mejor. Se trató de la temporada en la que menos continuidad tuvo, con 27 partidos, y como suplente en la mayoría de ellos, Correa anotó seis goles y dio dos asistencias, en un curso que el equipo madrileño arrancó de gran manera, pero no pudo sostener.

La campaña global de Correa por el Atlético dejó un balance de 448 partidos con la camiseta rojiblanca, con 85 goles, 62 asistencias y tres títulos: la Liga de España 2020/2021, la UEFA Europa League 2018 y la Supercopa 2018. Además, el atacante fue parte de los primeros tres éxitos del seleccionado argentino de Lionel Scaloni, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, junto con sus conquistas en el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014, como jugador de San Lorenzo, club con el que se inició en el fútbol argentino.

El gesto afectuoso de Diego Simeone hacia Ángel Correa, al que entrenó durante una década en Atlético Madrid CURTO DE LA TORRE - AFP

Con su llegada a Tigres, Correa se sumará de cara al torneo Apertura 2025 como integrante de un plantel que alcanzó las semifinales en el Clausura 2025 que terminó hace poco, y en el que los universitarios perdieron 4-1 el duelo de la antesala de la final. En su nuevo club, Correa tendrá tres compañeros argentinos: el arquero Nahuel Guzmán, el mediocampista Juan Brunetta y el delantero Nicolás Ibáñez.