El fuerte mensaje de la mujer de Ángel Correa luego de que el jugador quedara afuera de la lista de Scaloni para el Mundial

Sabrina Di Marzo, pareja de Ángel Correa, se solidarizó con el jugador que quedó afuera de la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026. Con un extenso comunicado, la mujer acompañó al delantero de actualidad en el Tigres de México. Vale recordar que Ángel Correa sí estuvo presente en Qatar 2022.

Correa en Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

“Quizás me gustaría que el texto en esta foto sea otro, pero no siempre las cosas salen como queremos y esperamos. No tengo palabras para que te hagan sentir menos triste, solo acompañarte y estar en todo en las buenas y en las malas como siempre dijimos”, arrancó Di Marzo en una extensa publicación que compartió en Instagram.

Sabrina Di Marzo, pareja de Correa, expresó su sentir tras confirmarse la ausencia del futbolista en la lista de 26 convocados

Correa, de 31 años, disputó varios encuentros en el ciclo de Lionel Scaloni y fue, durante varios años, una alternativa confiable para refrescar el frente de ataque. Sin embargo, el director técnico decidió convocar a otro compañero y dejarlo afuera de los 26 futbolistas que se encuentran en los Estados Unidos.

“Siento orgullo de vos, de tus ganas, de tu esfuerzo, de tus ganas de seguir aunque el cuerpo te pidió parar más de una vez. De las veces que me decías solo es un poco más, el ultimo esfuerzo. Estoy orgullosa de tus kilómetros corridos en cada partido, de seguir aunque había partidos que ya no podías, de correr cada pelota porque alguna te iba a quedar, pero, sobre todo, estoy orgullosa de la persona que sos”, subrayó la mamá de Lola, Luz y Lía, las tres hijas que tuvo junto al futbolista.

Ángel Correa ganó la Copa América con la selección argentina Captura Twitter

Y, en esa misma línea, agregó: “Que nada te quite esta ilusión con la que trabajas cada día en el club, porque aunque fuera mucho siempre volves y entrenas en casa cada día para sacar una mejor versión. Te amo a vos, a tu resiliencia y a siempre encontrar algo bueno que destacar aunque estés roto”.

El posteo estuvo acompañado de dos fotos que retratan de pie y cara cómo es el estado de ánimo del exjugador de San Lorenzo: su cara de abatimiento, aún sin poder creer que no está en la lista del Mundial, motivó a su pareja a bancarlo no solamente en el día a día, sino también en sus redes sociales.

Ángel Correa y su actualidad en el fútbol mexicano LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La vida da revancha y tarde o temprano la vas a tener, no importa el resultado importa no haberse rendido porque fracasó hubiese sido no intentarlo y jamás en la vida podría decir que fracasaste o fracasaron porque se cansaron de intentarlo. Te amo y mucho en las buenas en las no tan buenas y en las malas”, expresó Sabrina, en un comunicado que trascendió en las redes y graficó la tristeza del futbolista que ni siquiera estuvo en consideración para los próximos amistosos de la selección argentina.