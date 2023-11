escuchar

Vuelve Marcelo Bielsa a la Bombonera, donde ganó su primer título como entrenador. Nunca la Argentina, en su condición de campeón del mundo vigente, jugó en la Bombonera. No lo hizo en el reinado entre 1978 y 1982, y mucho menos después de México ‘86. ‘Dibu’ Martínez vivirá la movilizante sensación de disfrutar su bautismo como futbolista en la Bombonera. Y Ángel Di María jugará por última vez con la selección en el país. ¿Sí? Ahora que la Argentina aprendió a quererlo, quizás no lo vea nunca más. No existe la bola de cristal, pero es una posibilidad muy concreta.

Lo dijo él: “Es la Copa América y se termina. Es lo último”, reveló hace algunas semanas. El calendario le marca el tope para junio/julio 2024, en los Estados Unidos. Pero hasta entonces… la selección ya no actuará como local. El próximo martes irá al Maracaná para enfrentar a Brasil, para marzo del año próximo se organiza una gira por Europa o China y luego, la Copa América norteamericana, con la ilusión de que el cierre de la carrera de “Fideo” sea excepcional. El jueves habrá aroma a despedida, si hasta la AFA evaluó un homenaje, se especuló con que algún sector del predio de Ezeiza lleve el nombre… Di María. Pero todo quedó en suspenso, para qué apresurar los tiempos.

El país que lo tuvo tanto tiempo bajo sospecha no lo volvería a disfrutar en casa. Con Uruguay, en un clásico relevante, y sin certezas aún de si será titular o comenzará entre los suplentes según el plan de Scaloni, acaso se esconda un momento para siempre. Un instante que cobre valor con el paso de las páginas.

Una imagen inmortal: el gol para ganarle a Brasil en el Maracaná, en la final de la Copa América 2023 Wagner Meier - Getty Images South America

Vale ir por partes. La selección ya no tendrá actividad en lo que resta del año en el país. La acción retornará en marzo 2024, con dos amistosos entre el 18 y el 26, presumiblemente ante rivales europeos de jerarquía. En el Viejo Continente o en Shanghai/Pekín. En la primera quincena de junio habrá otra ‘ventana’ internacional, muy cerca de la competencia en suelo norteamericano. Una opción que evalúa la AFA es directamente concentrarse en Miami antes de la Copa, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio. Sólo si la intención fuese reunirse en Buenos Aires, entonces podría volver a jugar Di María en el país, si se organizase algún ensayo. La cuenta regresiva de “Fideo” está activada: Uruguay, Brasil, dos amistosos en marzo de 2024 y los seis encuentros de la ruta ideal por la Copa América como medida más segura. Cuando se reanuden las eliminatorias, en septiembre, con Chile de local y Colombia como visitante… extrañarlo a Di María será inevitable.

Desde el debut el 6 de septiembre de 2008 ante Paraguay, y hasta la Copa del Mundo de Rusia 2018, habitualmente hubo ciclos de cuestionamientos y desconfianza para con Di María. Especialmente después de la trilogía maldita de las finales de Brasil 2014, y las dos Copas América perdidas por penales con Childe en 2015 y 2016, sumadas a la persecución de las lesiones. El derrumbe anímico y las sesiones de terapia.

Pero hubo una noche en el estadio Maracaná que Di María derribó la pared. Nunca se cansó de chocar con la cabeza y la historia cambió para siempre. La noche de la redención en Río de Janeiro alumbró al hombre del álbum perfecto. El coleccionista de la Copa América 2021, la Finalissima del 2022, Qatar eterno 2022, el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Un curriculum albiceleste apenas igualado por un tal... Messi, con la única diferencia de Holanda 2005 como corona juvenil.

Di María cumplirá 36 años en febrero. Encadena 134 partidos y 29 tantos en la selección mayor, cuarto en presencias históricas y séptimo entre los goleadores. Ya está, pudo vengar todas las deudas. Naturalmente, Qatar se trató de su cuarto y último Mundial. Lo sabía antes de jugarlo, pero no se imaginaba cómo iba a terminarlo. Entró en la historia, además, con una final personal de fábula ante los franceses. Volvió por un año a Benfica, su puerta de entrada en Europa, para mantenerse en un escenario competitivo. Para llegar con roce a la Copa América, su sexta Copa América. Después, después ya decidirá si llega la hora de retornar a los orígenes, a la cuna de Rosario Central.

Tras conquistar el título en Doha aparecieron dos motivaciones: disfrutar de los buenos tiempos junto con un grupo que lo distingue como una referencia, y estirar el envión hasta la Copa América, que precisamente quedó en cercanía del calendario. Soñar con la trilogía 21/22/24. Si el paso por los Estados Unidos resultase algo frustrante… ¿para qué insistir, para que volver a exponerse si no quedaría Everest por escalar? El Mundial 2026 ya aparecería muy lejos, con algo más de 38 años en el documento. Por eso resolvió familiarmente la fecha de vencimiento. Un análisis que también podría hacer su amigo rosarino… El ‘Enano’. ¿Y si mañana por la noche también juega Lionel Messi por última vez con la selección en la Argentina? Mejor ni pensarlo, que se aceleran los corazones.

El grito sagrado: Ángel Di María, y un festejo que vale un título en el Maracaná JAYSON BRAGA - BRAZIL PHOTO PRESS

Sin sospechar este escenario de despedida encubierta, las 50 mil entradas para la Bombonera se agotaron de inmediato por el imán que generan los campeones del mundo. Di María ya sabe que no habrá otra actuación ante el público argentino en 2023. Y probablemente más adelante, tampoco.

Una vez creyó que se trataba del adiós, y se equivocó. En marzo del año pasado, casualmente también en la Bombonera, contra Venezuela. Arrancó entre los suplentes, ingresó y fue determinante para el 3-0 con un gol y una asistencia para Messi. Después del encuentro subió en su cuenta en Instagram: “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravilla es poco”.

Ángel Di María y la "otra" despedida: el partido contra Venezuela en marzo de 2022, cuando creía que todo terminaría en Qatar

Intuía que después de la Copa de Qatar no habría más. Pero después de la Copa de Qatar se abrió una etapa de festejos que no podía ni debía perderse. Ahora sabe que será diferente. No tendría que sorprendernos, quizás, un nuevo posteo en las redes sociales por estas horas. Si disfrutar de la selección argentina siempre es un buen plan, celebrar a Ángel Di María se presenta como una obligación.