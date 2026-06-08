Arabia Saudí vs. Senegal, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este martes 9 de junio a las 20.00 h en el estadio Toyota Field, ubicado en San Antonio, Texas.

El momento de los equipos

Arabia Saudí llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 3-0 frente a Puerto Rico. Por el contrario, Senegal busca recuperar terreno y ajustar piezas tras haber caído por 3-2 ante los Estados Unidos en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados encaran este cruce con el objetivo de probar variantes tácticas. El rendimiento reciente refleja realidades opuestas: mientras Arabia Saudí demostró solidez defensiva y contundencia ofensiva, Senegal evidenció una vocación de ataque que le permitió convertir dos goles, aunque sufrió desatenciones en el fondo que le costaron el resultado anterior.

Lo que está en juego

Este partido representa una oportunidad fundamental para que ambos cuerpos técnicos evalúen el nivel de sus convocados. Para Arabia Saudí, mantener la racha ganadora es clave para consolidar su idea de juego, mientras que para Senegal, el encuentro es una chance inmediata para revertir la imagen dejada en su última caída y fortalecer su estructura colectiva.