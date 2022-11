Argentina - Arabia Saudita: El show del VAR: un penal a favor del equipo de Scaloni y dos offsides milimétricos ante los árabes

escuchar

El VAR sigue acaparando toda la atención en Qatar 2022. Como ocurre en la Argentina y en otras ligas del mundo, aún no queda claro cuándo la tecnología está bien aplicada a las acciones y cuando no. Y en esa marea, a veces la tecnología juega a favor y en otros casos, no.

En el debut ante Arabia Saudita, la selección albiceleste saboreó ambos gustos. El del beneficio, cuando el VAR advirtió un agarrón minúsculo a Leandro Paredes en el área y se sancionó penal, y el del perjuicio, cuando dos goles de Lautaro Martínez fueron anulados porque un hombro del delantero de Inter estaba fuera de juego.

El gol anulado a Lautaro Martínez

#ARG 1-0 #KSA | 27' | Era un golazo de Lautaro y lo gritamos con ganas, pero el VAR anuló el segundo de Argentina. Todo sigue 1-0 en Lusail.



Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/sASUBBLkvZ — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

