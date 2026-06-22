Argentina-Austria: así fue el primer gol de Lionel Messi desde la cámara del árbitro

Lionel Messi destrabó el partido ante Austria con un golazo tras una jugada colectiva perfecta. El árbitro del partido, el egipcio Amin Mohamed Omar, tuvo una vista privilegiada y lo registró con su cámara corporal. El video, capturado gracias a la nueva reglamentación de la FIFA, no tardó en volverse viral en las redes sociales

El golazo de Lionel Messi contra Austria desde la cámara del árbitro

En las imágenes se ve cómo Facundo Medina escaló a fondo por el sector izquierdo y soltó un pase atrás milimétrico. Thiago Almada mostró toda su lucidez al dejar pasar la pelota y el capitán apareció en su zona preferida. El astro definió de primera, con un zurdazo al primer palo que dejó sin respuestas al arquero rival para marcar el 1-0.

Con este grito, el rosarino alcanzó los 17 goles y se transformó de manera oficial en el máximo anotador de la historia de los Mundiales. En el segundo tiempo amplió aún más su liderazgo con un segundo tanto.

El uso de las cámaras corporales montadas sobre el auricular del réferi es una de las principales innovaciones tecnológicas que se estrenan en esta edición del Mundial de Clubes.

Argentina clasificó a los 16avos de final Jessica Tobias - FR172197 AP

Estas cámaras ofrecen ángulos únicos de los goles y de las jugadas clave para las repeticiones televisivas. La iniciativa forma parte de un plan integral de la FIFA para incorporar herramientas que mejoren la transparencia y aporten nuevos datos al análisis deportivo.

Clasificación de la Scaloneta

La Argentina dio otro paso firme en el Mundial 2026 derrotando 2-0 a Austria en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. Mantuvo el puntaje ideal y se clasificó a los 16avos de final.

Lionel Messi fue la gran figura de la tarde con un doblete: abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo y sentenció el encuentro en tiempo agregado del complemento. El 10 dejó atrás el penal fallado en el comienzo del encuentro y volvió a escribir una página histórica al transformarse en el primer futbolista en alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Doblete de Leo Messi en el final del partido para demostrar una vez quién es el mejor jugador de todos los tiempos 🔟



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Durante el encuentro Austria le discutió la posesión a Argentina durante largos pasajes y exigió a Emiliano Martínez, clave con una gran atajada en el segundo tiempo, pero la selección resistió los momentos de presión y golpeó de contraataque sobre el cierre para cerrar una victoria en el Grupo J.