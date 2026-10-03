Argentina-Burkina Faso: un amistoso confirmado ante un rival que llegará horas antes y con un plantel que es una incógnita

La incertidumbre que durante buena parte del viernes rodeó al segundo amistoso de la selección argentina en esta fecha FIFA empezó a despejarse. AFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni recibirá este sábado, desde las 21, a Burkina Faso en el Monumental. Del otro lado, sin embargo, habrá un seleccionado que atravesó un viaje caótico, llegará a Buenos Aires apenas unas horas antes del encuentro y tendrá numerosas ausencias entre sus principales futbolistas.

La Federación Burkinesa de Fútbol también ratificó la realización del partido después de los inconvenientes que mantuvieron a su delegación varada en Casablanca, Marruecos. En su último comunicado reconoció que el entrenador Amir Abdou deberá afrontar el compromiso “sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje” y confirmó que debió recurrir a jóvenes para completar el plantel. Además, calificó el encuentro como “una gran oportunidad” para ellos.

Ese reconocimiento oficial alimenta las dudas acerca de qué equipo enfrentará finalmente a la Argentina. Una versión que circuló en las últimas horas indica que buena parte del seleccionado sub 23 de Burkina Faso debió sumarse de emergencia al viaje. A pesar de que tenían previsto disputar un amistoso frente a Malí el lunes, encuentro que fue cancelado. No existe, sin embargo, una nómina oficial de los futbolistas que viajaron a Buenos Aires, por lo que recién cuando estén las formaciones oficiales se podrá determinar cuántos de esos juveniles estarán esta noche en el Monumental.

La lista confeccionada originalmente para aquel encuentro Sub 23 muestra un plantel compuesto en su enorme mayoría por futbolistas jóvenes que actúan en distintos países.

El conflicto comenzó varios días antes. El plan original contemplaba que la delegación africana dejara Casablanca a mitad de semana, después de disputar allí un encuentro ante República Centroafricana. Según explicó su federación, la empresa encargada del chárter canceló sin previo aviso el vuelo programado para el 30 de septiembre y obligó a reorganizar el traslado.

La situación se complicó todavía más con el correr de las horas. LA NACION informó el viernes que los futbolistas se negaban a aceptar la alternativa de viajar en un vuelo comercial y reclamaban un chárter para trasladarse a Buenos Aires. La incertidumbre llegó al punto de poner en duda la realización del amistoso, aunque ninguna de las dos asociaciones anunció su cancelación.

Finalmente, apareció un vuelo especial. Según la información del vuelo, el avión partió desde Casablanca durante la madrugada argentina y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30. De cumplirse ese horario, la delegación llegará menos de seis horas antes del comienzo del partido y prácticamente no tendrá margen para descansar antes de trasladarse al Monumental.

Claudio Chiqui Tapia habla por teléfono en el predio de AFA el viernes, durante el entrenamiento de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Del lado argentino, en cambio, la preparación continuó con normalidad. El equipo de Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y regresó inmediatamente a Buenos Aires. El encuentro con Burkina Faso será el segundo de los tres previstos para esta ventana internacional, que concluirá el martes frente a Benín, en la despedida de Lionel Messi.

José Cabero, de Chile, será el árbitro del encuentro. Sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas actuarán como asistentes, mientras que Fernando Vejar será el cuarto árbitro. Sin VAR nuevamente.

La ratificación oficial despejó la principal incógnita: salvo un nuevo contratiempo, habrá partido en el Monumental. Queda otra bastante menos habitual a pocas horas del comienzo, y saber exactamente qué selección de Burkina Faso estará enfrente de la Argentina.