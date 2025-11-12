Argentina vs. Angola, por un amistoso internacional: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina cerrará su año con un único amistoso en la última fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y será frente a Angola, programado para el próximo viernes a las 13 (hora argentina) en el estadio 11 de Novembro de Luanda. El cotejo se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el combinado visitante con una cuota máxima de 1.20 contra 16.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 7.30.

El equipo argentino entrena en Alicante, España, antes de viajar a la capital de Angola con varias bajas con respecto al plantel habitual y la presencia de futbolistas que tienen la oportunidad de meterse en la pelea por estar en el Mundial 2026.

Todavía sin indiciones de la formación que dispondrá el entrenador Lionel Scaloni, hay futbolistas que probablemente estén desde el arranque como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Lautaro Martínez. En el arco, sin Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se perfila para atajar Gerónimo Rulli. El resto pujan por sumar la mayor cantidad de minutos posibles y seguir en el radar del cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo.

Gerónimo Rulli se perfila para ser el arquero titular vs. Angola, por la ausencia de Emiliano Martínez JUAN MABROMATA� - AFP�

Para el seleccionado africano, que no se clasificó a la próximo cita ecuménica en el grupo D de las eliminatorias de su continente, el partido es muy especial porque, además de recibir al campeón del mundo con Messi, se desarrollará en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia que, justamente, se cumplió el 11 de noviembre y es el nombre que lleva el estadio donde se disputará el amistoso.

Sin figuras rutilantes, se trata de un equipo que no es de los más sofisticados de África ni tiene una rica historia en el deporte más popular. Sin embargo, motivo de la mencionada celebración, el Gobierno nacional abonó los alrededor de 12 millones de dólares de cachet para que la selección argentina visite el país en su mes más importante.

La idea inicial de la selección argentina era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita. Así, el equipo albiceleste le bajará el telón a este 2025 con el compromiso frente a Angola.

El plantel albiceleste, tras visitar a Angola, se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El trofeo en cuestión, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje de Europa para clasificarse al Mundial), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.