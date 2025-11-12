Cuándo juega la sub 17 de Argentina contra México

Los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025, instancia que se añadió en el nuevo formato de 48 equipos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se desarrollarán en dos jornadas, el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, con los 32 seleccionados que se clasificaron de la etapa de grupos y entre ellos la selección argentina.

El combinado nacional se presentará el primer día vs. México a las 11.45 (hora argentina) en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone. El cotejo se transmitirá en vivo por DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor de la primera etapa con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En el grupo D lideró con 9 puntos gracias a los triunfos sobre Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0.

En ese contexto quedó emparejado con el peor elenco de la primera instancia que fue el Tricolor con tres unidades y un dividendo de tantos de -2 en la zona F, donde perdió con Corea del Sur 2 a 1 y Suiza 3 a 1 y solo venció a Costa de Marfil 1 a 0. De hecho, avanzó a los playoffs por fair-play sobre Arabia Saudita.

La selección argentina Sub 17 busca el título que le falta en la historia de los mundiales masculinos Chris Ricco - FIFA - FIFA

Pero los nortemaericanos tienen una rica historia en la Copa del Mundo Sub 17 porque dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y están por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el duelo venidero será el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni sonrió 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

Quien se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará vs. quien se imponga de Portugal y Bélgica, que juegan el mismo día pero a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

Cronograma de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

11.45: Argentina vs. México - Cancha N° 2.

9.30: Portugal vs. Bélgica - Cancha N° 3.

10: Suiza vs. Egipto - Cancha N° 5.

12.15: Irlanda vs. Canadá - Cancha N° 4.

12.45: Estados Unidos vs. Marruecos - Cancha N° 7.

9.30: Zambia vs. Mali - Cancha N° 8.

12.45: Brasil vs. Paraguay - Cancha N° 9.

10.30: Francia vs. Colombia - Cancha N° 1.

Sábado 15 de noviembre

12.45: Austria vs. Túnez - Cancha N° 8.

9.30: Corea del Sur vs. Inglaterra - Cancha N° 5.

12.15: Venezuela vs. Corea del Norte - Cancha N° 4.

10.30: Japón vs Sudáfrica - Cancha N° 3.

10: Italia vs. República Checa - Cancha N° 1.

12.45: Croacia vs. Uzbekistán - Cancha N° 9.

9.30: Senegal vs. Uganda - Cancha N° 7.

11.45: Alemania vs. Burkina Faso - Cancha N° 2.

El cuadro del Mundial Sub 17, con la selección argentina

16 países no superaron la etapa de grupos y quedaron eliminados. Entre ellos sobresale el caso de Chile, que sumó cuatro puntos en la zona K y se ubicó último en un cuádruple empate con Francia, Canadá y Uganda. La Roja, a pesar de que hizo mejor campaña que varios de los mejores terceros, se despidió al igual que Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para el Mundial y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.