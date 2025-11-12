Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El próximo viernes se jugarán el 50% de los partidos de 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y uno de ellos será el de la selección argentina vs. México. El cotejo está programado a las 11.45 (hora argentina) en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone y se transmitirá en vivo por DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste porque su victoria paga menos que un hipotético triunfo de los norteamericanos.

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor de la primera etapa con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En el grupo D lideró con 9 puntos gracias a los triunfos sobre Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0.

En ese contexto, teniendo en cuenta el nuevo formato con 48 seleccionados, quedó emparejado con el peor elenco de la primera instancia que fue el Tricolor con tres unidades y un dividendo de tantos de -2 en la zona F, donde perdió con Corea del Sur 2 a 1 y Suiza 3 a 1 y solo venció a Costa de Marfil 1 a 0. De hecho, avanzó a los playoffs por fair-play sobre Arabia Saudita.

Más allá del presente de cada combinado, la historia ubica a los mexicanos por sobre los argentinos en el historial de la Copa del Mundo Sub 17. Los sudamericanos nunca fueron campeones y su mejor posición fue el tercer lugar el en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 mientras que los nortemaericanos dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y está por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el duelo venidero será el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni sonrió 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

El cuadro del Mundial Sub 17, con la selección argentina

Quien se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará vs. quien se imponga de Portugal y Bélgica, que juegan el mismo día pero a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.