Argentina vs. Australia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20
Se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, por la segunda fecha del grupo D
¡Y es gol argentino!
Tras observar las imágenes en el VAR, el árbitro modifica su sanción inicial y descarta la infracción. Ahora sí, Argentina le gana por 1-0 a Australia. Lo celebra Sarco.
¿Gol argentino?
Sarco convierte el 1-0 para Argentina, pero el árbitro interrumpe el festejo. En el VAR se resolverá la acción ante una supuesta falta del delantero.
Comenzó el partido
Pone en juego la pelota Argentina. Ya se disputa el partido por la segunda fecha con Australia.
Los 11 de Australia
Ante Argentina, Australia sale al campo con los siguientes titulares: Steven Hall; Tiago Quintal, Sebastiano Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon-Engstler, Alexander Badolato; Jaylan Pearman y Musa Toure.
📋 Three changes to the #YoungSocceroos XI to face Argentina.— Football Australia (@FootballAUS) October 1, 2025
James Overy, Jaylan Pearman and Tiago Quintal come into the side.
🇦🇷 v 🇦🇺 - 2.10.25, 9:00am AEST
📺 Live on SBS, SBS On Demand, FIFA+#U20WC pic.twitter.com/sWsMktD7gm
Cómo forma el Sub 20 argentino
Diego Placente dispuso que la selección argentina Sub 20 salga a jugar contra Australia con el siguiente equipo: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tomás Pérez; Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Maher Carrizo; y Alejo Sarco.
🏆 #U20WC Formación confirmada para enfrentar a Australia 🫡 pic.twitter.com/auHaqQepCj— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 1, 2025
Qué necesita Argentina para clasificar a octavos
En el primer turno del grupo D, Italia empató 2-2 con Cuba, en un partido en el que el equipo europeo se quedó con un futbolista menos por la expulsión del delantero Jamal Iddrissou, al final de la etapa inicial, cuando estaba 2-0. Así, Argentina tiene la posibilidad de asegurarse, antes de la tercera jornada, la clasificación a los octavos de final si derrota a Australia.
Cómo ver el partido online
El partido entre Argentina y Australia por la etapa de grupos del Mundial Sub 20 se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online además en Flow, DGO y Telecentro Play (aquellos que tengan contratados un cableoperador) y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto y desde este espacio, en LA NACION se detallará lo más destacado.
Cómo llegan las selecciones de Argentina y Australia
En el debut en el torneo, la selección argentina derrotó el domingo a la de Cuba por 3-1, pese a quedarse con un jugador menos a los 10 minutos del primer tiempo por la expulsión de Santiago Fernández. Previamente, el mismo día, Australia cayó por 1-0 con Italia, el otro integrante del grupo D.
Bienvenidos a la cobertura de Argentina - Australia por el Mundial Sub 20
Por la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, la selección argentina se enfrenta a la de Australia desde las 20, en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. El partido, con transmisión de Telefé y DSports, será arbitrado por el español José Sánchez Martínez.
Más notas de Mundial Sub 20
Seguí leyendo
"Sobreviví a la adicción". El ludópata que estuvo preso y recorre los estadios de fútbol para concientizar sobre las apuestas
"Una depresión muy profunda". El crack argentino de paranatación que salió a flote y se consagró campeón mundial
"El asado al costado". El equipo de Berlín con más argentinos en el exterior, una red que excede al fútbol: “Un club refugio”
- 1
Champions League: doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Giuliano Simeone y Julián Alvarez para Atlético
- 2
Champions League: los goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone para Atlético de Madrid y el doblete de Lautaro Martínez
- 3
Edith Pecorelli, la mujer que salvó a Temperley y que le dio un cachetazo al mundo del fútbol
- 4
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”