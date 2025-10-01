Argentina vs. Australia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y Australia por la etapa de grupos del Mundial Sub 20 se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online además en Flow, DGO y Telecentro Play (aquellos que tengan contratados un cableoperador) y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto y desde este espacio, en LA NACION se detallará lo más destacado.