Argentina vs. Australia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20

Se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, por la segunda fecha del grupo D

Milton Delgado lucha con Rhys Youlley en el partido entre Argentina y Australia por la etapa de grupos del Mundial Sub 20 de Chile
Milton Delgado lucha con Rhys Youlley en el partido entre Argentina y Australia por la etapa de grupos del Mundial Sub 20 de ChileAndre Penner - AP

¡Y es gol argentino!

Tras observar las imágenes en el VAR, el árbitro modifica su sanción inicial y descarta la infracción. Ahora sí, Argentina le gana por 1-0 a Australia. Lo celebra Sarco.

¿Gol argentino?

Sarco convierte el 1-0 para Argentina, pero el árbitro interrumpe el festejo. En el VAR se resolverá la acción ante una supuesta falta del delantero.

Comenzó el partido

Pone en juego la pelota Argentina. Ya se disputa el partido por la segunda fecha con Australia.

Los 11 de Australia

Ante Argentina, Australia sale al campo con los siguientes titulares: Steven Hall; Tiago Quintal, Sebastiano Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon-Engstler, Alexander Badolato; Jaylan Pearman y Musa Toure.

Cómo forma el Sub 20 argentino

Diego Placente dispuso que la selección argentina Sub 20 salga a jugar contra Australia con el siguiente equipo: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tomás Pérez; Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Maher Carrizo; y Alejo Sarco.

Qué necesita Argentina para clasificar a octavos

En el primer turno del grupo D, Italia empató 2-2 con Cuba, en un partido en el que el equipo europeo se quedó con un futbolista menos por la expulsión del delantero Jamal Iddrissou, al final de la etapa inicial, cuando estaba 2-0. Así, Argentina tiene la posibilidad de asegurarse, antes de la tercera jornada, la clasificación a los octavos de final si derrota a Australia.

Cómo ver el partido online

El partido entre Argentina y Australia por la etapa de grupos del Mundial Sub 20 se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online además en Flow, DGO y Telecentro Play (aquellos que tengan contratados un cableoperador) y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto y desde este espacio, en LA NACION se detallará lo más destacado.

Cómo llegan las selecciones de Argentina y Australia

En el debut en el torneo, la selección argentina derrotó el domingo a la de Cuba por 3-1, pese a quedarse con un jugador menos a los 10 minutos del primer tiempo por la expulsión de Santiago Fernández. Previamente, el mismo día, Australia cayó por 1-0 con Italia, el otro integrante del grupo D.

Bienvenidos a la cobertura de Argentina - Australia por el Mundial Sub 20

Carlos Delfino

Por la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub 20 de Chile, la selección argentina se enfrenta a la de Australia desde las 20, en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. El partido, con transmisión de Telefé y DSports, será arbitrado por el español José Sánchez Martínez.

Carlos Delfino
