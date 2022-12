Argentina vs. Australia: el penal que reclamó la selección por una supuesta mano

escuchar

Apenas se jugaban 4 minutos del partido entre Australia y la Argentina por los octavos de final de Qatar 2022 cuando la primera polémica se hizo presente. Después de una buena jugada colectiva, Alejandro Papu Gómez lanzó un centro desde la izquierda. Pero la pelota nunca llegó lejos porque dio en el brazo derecho de Keanu Baccus. Todo el equipo argentino, y los hinchas, pidieron penal. Pero ni el árbitro polaco Szymon Marciniak ni el VAR actuaron y dejraon seguir las acciones.

Las repeticiones no ayudan. Porque si bien la mano es clara y está ampliando el volumen del cuerpo del australiano, lo concreto es que en las imágenes que emitió la TV no queda claro si ese brazo está o no dentro del área.

De acuerdo al protocolo VAR, en este tipo de acciones la tecnología solo puede advertirle al árbitro principal si omitió un penal. En cambio, si la mano se produjo afuera del área y debió ser tiro libre, ya todo corre por la interpretación del juez. Que, evidentemente, o no vio la mano o consideró que había sido involuntaria.

🇦🇷🇦🇺 ¿DEBIÓ HABER COBRADO PENAL? Papu Gómez envío un centro que pegó en la mano del defensor de Australia pero el árbitro no revisó la jugada. Continúan igualados 0-0. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/H3vUvRgJ2P — TyC Sports (@TyCSports) December 3, 2022

