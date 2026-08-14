Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido

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Los campeones de América y Europa tienen pendiente el encuentro por el título intercontinental, tras haberse enfrentado en la definición de la Copa del Mundo
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La Finalissima continúa pendiente. Tras la disputa del Mundial 2026 que coronó a España como campeón luego de vencer a la selección argentina en la definición, ambos países podrían volver a verse las caras antes de fin de año. El motivo es el partido al que se clasificaron por haber ganado la Eurocopa y la Copa América en 2024, que iba a jugarse en marzo de este año en el estadio Icónico de Lusail de Qatar pero que fue suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
En el año en curso quedan dos ventanas para partidos internacionales: la primera entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y la segunda entre el 9 y el 17 de noviembre, la cual es la que podría utilizarse para el cruce entre españoles y argentinos. Luego de la final de la Copa del Mundo que la Furia Roja ganó por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con gol de Ferrán Torres, se reavivó la posibilidad de que se vuelvan a cruzar en el corto plazo y se promocione como una “revancha”.
Así se clasificaron a la Finalissima
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.
El equipo de Luis de la Fuente, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.
La historia de la Finalissima
La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. La selección argentina aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.
La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.
En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.
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