Mundial 2026, en vivo: tras la clasificación de España para la final, Argentina define su suerte ante Inglaterra

Si hacía falta un partido poco menos que perfecto para sumir a Francia en la impotencia y hacerle ver la cara de la derrota, España lo hizo. Y con un premio suculento: el pasaje a la final del Mundial, la segunda que disputará en su historia, tras el título obtenido en 2010. En caso de que la Argentina elimine a Inglaterra, se producirá el choque que debió tener el antecedente de la Finalissima, que naufragó entre la geopolítica internacional -los ataques de los Estados Unidos a Irán- y los desencuentros de la AFA y la Federación Española para fijar fecha y lugar.

El libreto de España, ese que abunda en el pase, la asociación y la sincronía colectiva por encima de la dependencia de una individualidad, desdibujó a su rival hasta transformarlo en un equipo desconocido. Ni rastros de la Francia que, con 16 goles, ocupa el segundo lugar entre las selecciones más efectivas del Mundial, detrás de la Argentina (17). Al Mbappé sonriente por los ocho tantos que lo tiene codo a codo con Messi por el Botín de Oro se le disparó la frustración, porque no había manera de zafar de los solventes Cubarsí y Laporte, los zagueros centrales que tuvieron un rendimiento para poner de ejemplo en las academias de fútbol. Mbappé no fue salvador ni acompañante de sus acreditados compañeros de ataque; los nervios lo pusieron al borde del descontrol con una amonestación por una entrada a destiempo sobre el arquero Unai Simón.