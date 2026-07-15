Mundial 2026, en vivo: tras la clasificación de España para la final, Argentina define su suerte ante Inglaterra
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Lionel Scaloni habló sobre la charla con Leandro Paredes en el partido contra Suiza: “La traducción está extraña”
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a un momento del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026en el que dialogó con Leandro Paredes durante una pausa de hidratación acerca de los cambios que necesitaba el equipo. Consultado al respecto, el DT dijo que el doblaje y la interpretación que hizo un usuario en redes sociales, y que se viralizó, es “extraña”, pero destacó que ese tipo de conversaciones con los jugadores son favorables para el plantel.
"LA TRADUCCIÓN ESTÁ UN POCO EXTRAÑA, ESTÁ ERRADA". Lionel Scaloni se refirió a la charla técnica que tuvo con Paredes en el duelo ante Suiza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026
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“Me lo estaban comentando”, respondió en primer lugar Scaloni en conferencia de prensa. "La traducción está un poco extraña, rara. Está errada porque dice que si pongo o saco a un jugador, y eso sí que no hubo”, afirmó el director técnico de la albiceleste.
Inglaterra: el país que inventó el fútbol, se fue de la UE y mantiene un conflicto con la Argentina por Malvinas
La selección argentina afrontará este miércoles, quizás, el partido más simbólico de las últimas décadas. A 40 años del “Gol del Siglo” y de la “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona, volverá a enfrentarse a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.
Con 58 millones de habitantes y ubicada en el noroeste de Europa, es una nación constituyente que integra el Reino Unido —un Estado— junto con Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Precursora del fútbol y cuna de la Revolución Industrial, el país del té y del fish and chips es el próximo rival de Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Estos son siete datos para conocer a Inglaterra.
Argentina - Inglaterra: la batalla táctica entre dos estilos de juego
Argentina e Inglaterra llegan a la semifinal con estilos diferentes, pero una misma necesidad: imponer la forma en que entienden el partido. Los datos permiten detectar dónde puede quebrarse ese equilibrio. Antes de los cuartos de final analizamos a las ocho selecciones en carrera a partir de indicadores vinculados con la posesión y el ritmo de juego . Para entender este cruce hace falta ir un paso más allá. A esta altura de la competencia, las diferencias son mínimas y los partidos suelen definirse en zonas, secuencias y decisiones que las estadísticas tradicionales no siempre alcanzan a mostrar. No hay mejor contexto posible que unas semifinales de Copa del Mundo para mostrar hasta dónde llegan los datos hoy.
Buenos Aires entra en modo selección: persianas que bajan, asuetos universitarios y cábalas
A menos de 24 horas del partido entre Argentina e Inglaterra, en Cabildo y Juramento la conversación es una sola. En las pizzerías ya esperan llenar sus salones. Mientras los empleados siguen de reojo las novedades desde el celular, los vecinos ya organizan dónde ver el partido y muchos ultiman detalles para cumplir con sus cábalas. La Selección todavía no salió a la cancha, pero en el barrio el clima mundialista ya se siente.
Algunos comercios decidieron que van a cerrar durante el encuentro; otros abrirán igual, aunque saben que el movimiento caerá al mínimo. La excepción son los restaurantes con pantallas grandes. “Viene mucha gente. Algunos se quedan parados afuera mirando por la vidriera. Esto explota”, cuenta Ariel Fernández, de 28 años, empleado de Accademia della Pizzería, ubicado en la esquina de avenida Cabildo y Juramento, que está decorado con banderas argentinas.
El DT de Inglaterra elogió a Messi antes del partido frente a Argentina, pero advirtió: “Todos los equipos son vencibles”
El director técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, brindó este martes una conferencia de prensa a menos de 24 horas de la semifinal en la que su equipo enfrentará a la selección argentina por el Mundial 2026. Allí habló de una albiceleste “experimentada y competitiva”, pero advirtió: “Todos los equipos del mundo son vencibles”.
La selección argentina se enfrentará al equipo europeo el próximo miércoles a las 16. La albiceleste llega al duelo tras un arduo partido contra Suiza por cuartos de final, que terminó con una victoria 3-1. En tanto, los ingleses arribaron a las semifinales tras su triunfo 2-1 frente a Noruega. Al ganador del partido lo espera España, que este martes venció 2-0 a Francia.
Kylian Mbappé golpeó a Unai Simón y el VAR no intervino en la principal polémica del triunfo de España ante Francia
España selló su clasificación a la final del Mundial con un contundente 2-0 sobre Francia en Dallas, en un partido que dominó durante buena parte de los 90 minutos. Sin embargo, el tramo final dejó la principal polémica de la tarde: Kylian Mbappé golpeó a Unai Simón en una acción que despertó reclamos de expulsión, aunque el árbitro Iván Barton apenas le mostró la tarjeta amarilla y el VAR no convocó a una revisión.
¿ERA PARA TARJETA? Olise le pegó este patadón a Rodri y no vió la amarilla...— SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026
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La jugada se produjo cuando el encuentro ya estaba definido y reflejó la frustración de un seleccionado francés que nunca logró imponer condiciones. Mbappé llegó exigido a disputar una pelota con el arquero español y terminó con una sanción que generó debate por la dureza del contacto.
España neutralizó a Francia y desplegó su fútbol de alfombra roja rumbo a la final del Mundial
Si hacía falta un partido poco menos que perfecto para sumir a Francia en la impotencia y hacerle ver la cara de la derrota, España lo hizo. Y con un premio suculento: el pasaje a la final del Mundial, la segunda que disputará en su historia, tras el título obtenido en 2010. En caso de que la Argentina elimine a Inglaterra, se producirá el choque que debió tener el antecedente de la Finalissima, que naufragó entre la geopolítica internacional -los ataques de los Estados Unidos a Irán- y los desencuentros de la AFA y la Federación Española para fijar fecha y lugar.
El libreto de España, ese que abunda en el pase, la asociación y la sincronía colectiva por encima de la dependencia de una individualidad, desdibujó a su rival hasta transformarlo en un equipo desconocido. Ni rastros de la Francia que, con 16 goles, ocupa el segundo lugar entre las selecciones más efectivas del Mundial, detrás de la Argentina (17). Al Mbappé sonriente por los ocho tantos que lo tiene codo a codo con Messi por el Botín de Oro se le disparó la frustración, porque no había manera de zafar de los solventes Cubarsí y Laporte, los zagueros centrales que tuvieron un rendimiento para poner de ejemplo en las academias de fútbol. Mbappé no fue salvador ni acompañante de sus acreditados compañeros de ataque; los nervios lo pusieron al borde del descontrol con una amonestación por una entrada a destiempo sobre el arquero Unai Simón.
Hinchas argentinos e ingleses viven la previa de la semifinal en Atlanta bajo fuertes medidas de seguridad
ATLANTA (enviado especial).- Apenas terminó la primera semifinal del Mundial, en la que España eliminó a Francia, cientos de argentinos caminaron rumbo al banderazo. Esta vez, el lugar elegido para la tradicional cita previa que convoca a los hinchas para alentar a la selección fue el centro de la ciudad.
En el Fan Fest, donde proyectaron el partido entre españoles y franceses por una pantalla gigante, la zona estaba completamente vallada y militarizada. El operativo, que arrancó este martes y se profundizará el día del partido, incluye operaciones de las task forces o fuerzas especiales.
Scaloni todavía no definió la formación de la selección y mantiene abiertas varias incógnitas para la semifinal contra Inglaterra
ATLANTA (Enviado especial). La duda se repetía una y otra vez entre los más de 500 periodistas que siguieron la práctica de la selección este martes en el predio de Atlanta United. ¿Se animará Lionel Scaloni a tocar apellidos fuertes o, incluso, cambiar el esquema para la semifinal frente a Inglaterra? La incógnita no surgió de la nada. El propio entrenador la potenció el lunes, en el último entrenamiento en Kansas City antes del viaje a Atlanta, cuando probó variantes en casi todas las líneas y durante buena parte del ensayo armó una defensa con cinco hombres, con Nicolás Otamendi en lugar de Rodrigo De Paul, entre otros movimientos.
Scaloni se mostró ambiguo sobre los posibles cambios ante Inglaterra y fue tajante respecto al recuerdo de Malvinas y Maradona
El DT de la selección nacional, Lionel Scaloni, brindó este martes una conferencia de prensa en la previa de la semifinal del Mundial 2026 que la Argentina disputará frente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El entrenador aseguró que cambiarán los errores que cometió el seleccionado ante Suiza y se refirió a la emotividad que genera el recuerdo de Diego Maradona y la guerra de Malvinas..
“Todo el mundo recuerda el partido del Mundial 86, sobre todo el segundo gol de Maradona, que fue maravilloso y cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Que fue contra Inglaterra, pero si era con otro rival, iba a ser igual de lindo. Fue muy emotivo”, evocó el entrenador en relación al recuerdo del excapitán de la Albiceleste.
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