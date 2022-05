Argentinos, Gimnasia y Kevin Mac Allister: por qué pasó lo que pasó y cómo podría prosperar el reclamo del Lobo por una supuesta mala inclusión

Un reclamo sin sustento legal acaparó las redes sociales poco antes de la medianoche. Ocurre que Gimnasia y Esgrima La Plata reclamó una supuesta mala inclusión de Kevin Mac Allister, quien casualmente fue el autor del gol con el que Argentinos venció 2 a 1 a Unión en La Paternal.

La reacción se debió a que, con ese resultado, el Lobo quedó marginado de los cuartos de final de la Copa de la Liga, a pesar de su gran triunfo de local ante Newell’s por 3 a1.

¡De cabeza a Cuartos! Kevin Mac Allister la empujó en la línea para el 2-1 y, por ahora, le da la clasificación a Argentinos .#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/SFPISc1REf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2022

La confusión surgió hace una semana, cuando luego de que el lateral derecho recibiera una amonestación frente a Platense, algunos medios dijeron que había llegado a las cinco amarillas y debía cumplir una fecha de suspensión.

¿De dónde surge esa cuenta? Supuestamente, las amonestaciones recibidas por MacAllister en este torneo fueron frente a Gimnasia (fecha 5), Vélez (7a.), Atlético Tucumán (11a.), Sarmiento (12a.) y el conjunto de Vicente López (13a.).

Sin embargo, lo que para muchos fue consignado como amarilla para el hombre de Argentinos por el penal cometido en el encuentro frente al Gimnasia del 4 de marzo (terminó 2 a 2, en el Bosque), en realidad no fue así. Según consta en el informe del árbitro Néstor Pitana, los amonestados del Bicho fueron Miguel Torrén y Gabriel Ávalos.

La televisación de aquel juego tampoco ayuda, porque mientras Pitana supuestamente amonestaba a MacAllister, en las pantallas se repetía la jugada del penal.

¡Se picó el partido! Mac Allister lo bajó a Carbonero, Pitana marcó el punto penal y hubo polémica. ¿Era afuera o adentro? A Alemán no le importó y clavó el empate de Gimnasia ante Argentinos.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/IOQc6qTzxC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 5, 2022

Al mismo tiempo, si el juez hubiera omitido involuntariamente anotar la hipotética tarjeta a MacAllister, su error es irreversible y resguarda a Argentinos ante este planteo. Salvo que el propio Pitana o el mismo futbolista vayan al Tribunal a decir que sí existió esa amarilla.

Ocurre que antes de cada fecha, a través del sistema Comet se informa qué futbolistas están sancionados y deben cumplir fechas de sanción. Todo aquel que allí no figura, se desprende que sí está habilitado para jugar.

En la publicación número 6110 del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA, fechado el 3 de mayo, es decir en la previa del choque contra Unión, el nombre de Kevin Mac Allister no aparece. Más claro: para la AFA el lateral derecho de Argentinos sumaba cuatro amarillas y podía jugar, que es precisamente lo que hizo.

Más allá de todas las pruebas que validaban la correcta inclusión del defensor del Bicho y, al mismo tiempo, desestimaban los reclamos de Gimnasia (respaldados por Unión, el otro hipotético beneficiado si sancionasen a los de La Paternal), fue Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, el que terminó de descartar el planteo poco antes de la medianoche.

“Argentinos tenía habilitado a Mac Allister. Pueden reclamar, pero Pitana no lo amonestó, por lo cual son cuatro amarillas las que tenía”, declaró en radio Nacional. Y agregó: “Fui el primero en preocuparme y en chequear. Si el error hubiera sido nuestro, no me hubiese gustado. Pero Pitana no lo amonestó ni amplió el informe”.

La “confesión” de Milito que acrecentó la polémica

En el rastrillaje mediático posterior al reclamo alguien recordó que, tras el partido del lunes pasado ante Platense, Gabriel Milito, DT de Argentinos, había dicho que Kevin Mac Allister era baja por la quinta amarilla. “Es una baja importante y veremos cómo lo vamos a sustituir”, lamentó el entrenador tras el 1 a 1 en Vicente López.

Sin embargo, Mitjans también descartó ese testimonio como prueba. “Si Milito dijo lo que dijo, tampoco es palabra. Me imagino que, en una conferencia de prensa, con la pregunta, él no llevaba el control. La palabra de Milito no es una confesión, sino la de alguien que puede estar confundido. Tendría que venir a decirlo Pitana o el propio Mac Allister”, argumentó.

Más tarde, el directivo explicó que los futbolistas tienen bien en claro cuántas amonestaciones recibió cada uno. “Los jugadores saben también cuántas amarillas tienen. ¡Sabés cómo lo saben! Nosotros podemos avisarle a los de la Primera D o los que recién empiezan. Pero los delegados están en la AFA llaman y, ante la duda, preguntan. Y de inmediato les decimos: ‘Tiene cuatro o cinco’. Hoy es muy fácil chequearlo”.

Opuesto a sus dichos de hace una semana, Milito también fue contundente en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Unión: “¿Cinco amarillas? Kevin fue amonestado cuatro veces”.

A las 23.38, Néstor Gorosito tuiteó: “Que impotencia loco,me enferman las injusticias !!!!!”, supuestamente en relación a esta situación.

El antecedente que “juega” para Argentinos y que cambió el protocolo

Si bien todo indica que Gimnasia buscará continuar con su reclamo, más temprano que antes chocará de frente con un antecedente que no lo favorece.

En el Banfield-Lanús disputado el 20 de marzo de 2021 por la Copa de la Liga del año pasado, el juvenil Gregorio Tanco, que había sido sancionado con un partido de suspensión por haber sido expulsado en la Reserva una jornada antes, integró el banco de suplentes e ingresó en reemplazo de Emanuel Coronel a los 37 minutos del complemento.

Lanús realizó el reclamo correspondiente, pero se encontró con que en el sistema Comet el futbolista aparecía como disponible. Y los puntos no se movieron de Banfield, que había ganado 2 a 0.

Como consecuencia de ese conflicto, se instauró un último paso antes de que la pelota ruede. Una hora antes de cada partido, el árbitro convoca a los delegados de los dos clubes que se enfrentan a los efectos de revisar juntos toda la documentación de todos los futbolistas que formarán parte del encuentro. Los 22 titulares, y también los suplentes.

Con eso, se logra evitar precisamente lo que hizo Gimnasia anoche: reclamar con posterioridad al juego. Más claro: cuando a las 16 la pelota comenzó a rodar en el césped del estadio Diego Maradona, tanto Argentinos como Unión sabían que Kevin Mac Allister estaba habilitado para jugar.

El hecho de que haya sido él el autor del gol de la victoria, que clasificó al Bicho y a la vez marginó de los cuartos de final de la Copa de la Liga a Gimnasia, es una mera casualidad.