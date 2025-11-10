Kevin Mac Allister fue citado por primera vez a la selección: la reacción de sus compañeros de equipo

Una situación muy especial y con una resolución igual de emotiva. La citación de último momento de Kevin Mac Allister para integrar el plantel de la selección argentina para el encuentro amistoso con Angola que se disputará el viernes próximo, en Luanda, como parte de la última gira internacional del equipo campeón del mundo que conduce Lionel Scaloni. Kevin, hermano de Alexis, de gran presente en Royale Union Saint-Gilloise, entró en la lista tras confirmarse la ausencia de Enzo Fernández.

La convocatoria de Kevin se da por la falta de opciones en el lateral derecho, ya que Scaloni tiene sólo dos variantes para ese sector: Nahuel Molina y Juan Foyth, aunque su posición es la de zaguero central. Al no haber convocados del fútbol local, el que se quedó afuera fue Gonzalo Montiel, entonces necesitaba sumar más futbolistas para el bloque defensivo.

A historic first Argentina call-up for our own Kevin Mac Allister!



— Royale Union Saint-Gilloise

Si bien Kevin está jugando como marcador central, es versátil como para jugar por ambos laterales. La noticia de su convocatoria resultó un momento muy emotivo para él y eligió una manera muy particular de comunicárselo a sus compañeros. Tras haber recibido el llamado de Lionel Scaloni, el lateral reunió a todos sus compañeros en el vestuario y les contó de la convocatoria y fue grabado el momento el departamento de prensa de Royale Union Saint-Gilloise que lo subió a sus redes sociales.

“Quiero agradecerles a todos, porque dos horas antes del partido recibí un llamado y voy a volar a Alicante para estar con la Selección, va a ser mi primera vez. Sé que no voy a estar ahí solo por mí, sino que también por el apoyo de ustedes en este vestuario. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos”, dijo Kevin ante sus compañeros que lo aplaudieron y se acercaron a felicitarlo al defensor argentino.

Después la cuenta oficial del club belga, difundió una charla con Mac Allister que habló ante la cámara para contar cuáles son sus sensaciones del momento que está viviendo: “Estoy muy feliz y mi familia también lo está. Cuando llamé a mi esposa, ella ya estaba llorando. Es un sentimiento muy lindo. Por un lado estoy muy contento porque mañana cumpliré un sueño y por el otro estoy enojado porque hoy no pudimos ganar”.

En esta temporada lleva disputados 17 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia en la Champions League. En octubre de 2023, se cruzó en la cancha con su hermano Alexis en un Liverpool-Union Saint-Gilloise en Anfield. Se trata del primer llamado a la selección argentina para Kevin Mac Allister en cualquier categoría. Previamente había sido designado para disputar el Sudamericano Sub 20 de 2017, pero una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo marginó de ese torneo.