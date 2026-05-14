Kevin Mac Allister ganó otro título con Union Saint-Gilloise: un gol en la final de la Copa Bélgica y la alegría de la prelista del Mundial

Union Saint-Gilloise está de fiesta. El equipo en el que Kevin Mac Allister es pieza fundamental venció por 3 a 1 Anderlecht y se consagró en la Copa de Bélgica, que tuvo un desenlace increíble. El defensor, que hace unos días recibió la noticia de haber sido incluido en la prelista de 55 nombres de la selección argentina para el Mundial, convirtió uno de los goles que le permitió a La Vieja Dama alzar su segundo trofeo en tres años.

El estadio King Baudouin, de Bruselas, recibía la definición de la Copa de Bélgica con dos de los mejores equipos de la temporada y ambos disputaron una final apasionante, con emociones en los últimos minutos. La primera parte finalizó igualada 0 a 0, pero en el segundo tiempo se movió el resultado.

Tras un centro de Anan Khalaili, Kevin Mac Allister estableció el 1 a 0 a los 28 minutos del primer tiempo y desataba la algarabía de los hinchas de Union Saint-Gilloise. Fue el noveno gol en 138 partidos para el exArgentinos Juniors. Sin embargo, el serbio Mihajlo Cvetkovic empató a los 35 para Anderlecht y el empate al cabo el tiempo regular llevaba el partido al suplementario.

Ya en la primera parte de la prórroga, el equipo del hermano de Alexis y Francis Mac Allister empezó a liquidar el partido. A los cinco, el ghanés Mohammed Fuseini, puso el 3 a 1 y a los 10, el ecuatoriano Kevin Rodríguez decretó el el resultado definitivo para sellar el título.

Cuando el árbitro Bram Van Driessche finalizó el partido, el público festejó la obtención de un nuevo título para un club que está atravesando un gran presente. De este modo, Union Saint-Gilloise se coronó campeón de su segunda copa belga en tres años.

Además, sumado a la Supercopa 2024 y al título de liga del 2024-25, sumó su cuarta conquista tras lo que fue el descenso del año 2021. Vale destacar que La Vieja Dama jugó la Champions League de esta temporada y finalizó en el puesto 27 de la etapa de liga con 9 unidades.

Es el cuarto título que logra Jevin Mac Allister desde su llegada a Union Saint-Gilloise BRUNO FAHY - BELGA

Para Kevin Mac Allister es el sexto título a nivel individual. El jugador de 28 años fue campeón de la Primera B Nacional en 2016/17 con Argentinos bajo la conducción de Heinze, ganó la Supercopa Argentina con Boca en 2018 y desde que arribó a Union Saint-Gilloise a mediados del año 2023 fue partícipe de los cuatro títulos mencionados (Copas de Bélgica 2023/2024 y 2025/2026; Supercopa del 2024 y Título de Liga 2024/2025.

Por sus buenos rendimientos en el equipo de Bélgica, Mac Allister fue convocado a la selección mayor de la Argentina para la nómina de noviembre del 2025 y tuvo su debut en el choque con victoria 2 a 0 ante Angola. Aquel 14 de noviembre jugó 30 minutos. Además, formó parte de los convocados para los amistosos de marzo y abril contra Mauritania y Zambia, sin minutos en la cancha, y la última novedad es que Lionel Scaloni lo puso en la prelista de 55 futbolistas de cara al Mundial del 2026.