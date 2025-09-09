Argentinos Juniors, entre los cuatro mejores: venció a Lanús y es semifinalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors se impuso en la noche del lunes por 1-0 a Lanús, en uno de los partidos correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, jugado en el estadio Presidente Perón, de Avellaneda, y dio otro paso en busca de una histórica actuación.

El único gol del encuentro para el Bicho lo convirtió el delantero Tomás Molina, de cabeza, a los 36 minutos del primer tiempo.

De este modo, los dirigidos por Nicolás Diez se metieron entre los cuatro mejores del certamen y ahora aguardan al ganador del duelo que Newell’s y Belgrano de Córdoba sostendrán el miércoles 17.

Fattori se arroja al piso para quitarle la pelota a Aquino Fotobaires

Por su parte, el conjunto granate, que había llegado a esta instancia tras derrotar a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. Además del Clausura, todavía sigue en competencia en la Copa Sudamericana, certamen en el que se enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

El primer tiempo tuvo un desarrollo parejo en el que ninguno de los conseguía romper la paridad, hasta que, a los 36 minutos, y luego de una serie de envíos sobre el área granate, Tomás Molina conectó de cabeza un centro desde la derecha de Leandro Lozano para abrir el armador.

Alan Lescano le pone freno al intento de Dylan Aquino Fotobaires

A partir de ese momento, el equipo de Nico Diez creció, tomó el control y estuvo cerca de aumentar en un par de oportunidades, pero falló sus ocasiones. En primer término, Sebastián Prieto sacó un remate que se fue apenas desviado por el palo izquierdo. Luego, Matías Giménez disparó con potencia y se encontró con la gran respuesta del arquero Nahuel Losada.

El desarrollo cambió por completo en la segunda mitad, porque Lanús fue el que tomó la pelota y generó las oportunidades, pero no coonsiguió derrotar al Ruso Diego Rodríguez. A los 12 minutos, Eduardo Salvio tuvo una oportunidad muy clara para igualar, pero su remate se fue desviado, muy cerca del poste derecho.

“Estoy muy contento en el club, me siento muy cómodo, hay un clima muy bueno, yo me siento parte de un club que me adoptó. Hubo que sacrificarse para conseguir esto y ojalá se pueda lograr el objetivo que tenemos pendiente”, expresó Tomás Molina, que lleva 10 goles en lo que va de la temporada.

Así, Argentinos llegó por tercera vez a las semifinales de la Copa Argentina: en la temporada 2014 perdió con Rosario Central, y en 2020 cayó frente a Boca en la antesala de la final. Por la parte alta de la llave, Independiente Rivadavia aguarda al vencedor del cruce entre River y Racing.