Argentinos Juniors fue la víctima de la primera sorpresa de la Copa Argentina: lo eliminó Midland
En la cancha de Lanús, el equipo de la Primera Nacional venció por penales al subcampeón y se clasificó para los dieciseisavos de final
Con un gran acompañamiento de hinchas en el estadio Ciudad de Lanús, Midland sorprendió y consiguió una clasificación histórica para los dieciseisavos de final de la Copa Argentina al vencer por 6-5 por penales a Argentinos Juniors, el vigente subcampeón, luego de terminar 1-1 en el tiempo regular. El arquero Mauro Leguiza fue decisivo al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar con el remate definitorio en la serie.
En tanto, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda convirtieron los restantes penales por el club de Merlo, mientras que Lautaro Díaz envió el suyo afuera y Nicolás Violini se encontró con la resistencia del arquero del Bicho, Brayan Cortés. Por su parte, por Argentinos marcaron Alan Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.
Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería, que recientemente lograron el ascenso a la Primera Nacional, dejaron en el camino al equipo de la primera A. Tras el batacazo, aguardan por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Morón.
El conjunto de La Paternal tuvo mayor posesión en la etapa inicial y más oportunidades, pero no inquietó demasiado al arquero Leguiza. Sin embargo, ganó el período con un gol de Lescano: en una gran jugada colectiva, Tomás Molina puso el cuerpo para controlar la pelota y tras una serie de asociaciones, Leandro Lozano asistió al quien solamente debió empujar el balón hacia la red.
Producto de la diferencia de jerarquía en los planteles, se esperaba que el Bicho se llevara por delante al rival, pero Midland se plantó con autoridad y en el segundo tiempo logró la igualdad mediante Agustín Campana. El extremo izquierdo dominó el balón con el pecho en el área y sacó un derechazo que venció las manos del guardameta chileno Cortés y puso el 1-1, resultado que se mantuvo y llevó el enfrentamiento a los penales.
En la tanda Leguiza se vistió de héroe al contener tres disparos, incluido uno para mantener en pie a Midland, cuando Leandro Fernández podía definir el clasificado. El arquero pidió patear luego de atajar el tercero y sentenció el inesperado pase de instancia para Midland.
Se trató de la primera sorpresa del torneo en sus cuatro partidos, luego de que Independiente Rivadavia eliminara a Estudiantes por 2-0, Lanús doblegara a Sarmiento (La Banda) por 4-1 y Estudiantes de La Plata derrota a Ituzaingó por 4-0. Para Midland, en tanto, se trató del primer éxito en una llave eliminatoria de treintaidosavos de final en cinco participaciones.
Síntesis de Midland 1 (6) vs. Argentinos Juniors 1 (5)
- Midland: Mauro Leguiza; Pablo Casarico, Fernando González, Genaro Cepeda y Lautaro Diaz; Nicolás Violini, Matías Flores, Dylan Aguilar y Agustín Campana; Marcos Roseti y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.
- Cambios: ST, Rodrigo Cao por Dylan Aguilar y Jesús Camaño por Flores; 28 minutos, Emilio Porro por Campana y Leonel Gigli por Perales, y 45, Lucas Vico por Camaño.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Tobías Ramírez, Francisco Álvarez y Leandro Lozano; Nicolás Oroz y Enzo Pérez; Lautaro Giaccone, Alan Lescano y Hernán López Muñoz; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
- Cambios: ST, Diego Porcel por López Muñoz; 6 minutos, Francis Mac Allister por Pérez; 17, Leandro Fernández por Giaccone, y 28, Gino Infantino por Oroz y Claudio Bravo por Prieto.
- Primer tiempo: 23 minutos, gol de Lescano (AJ).
- Segundo tiempo: 11 minutos, gol de Campana (M).
- Penales convertidos: Lescano (AJ); Roseti (M); Lozano (AJ); Vico (M); Mac Allister (AJ); Cao (M); Álvarez (AJ); Porro (M); Ramírez (AJ); Cepeda (M) y Leguiza (M). Penales errados: Díaz (M); Fernández (AJ); Infantino (AJ); Violini (M) y Porcel (AJ).
- Estadio: Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
