Video: el gol en contra del arquero apagó el festejo de Cristiano Ronaldo a 15 segundos del final

Un insólito gol en contra sobre la hora impidió a Cristiano Ronaldo consagrarse campeón en la liga saudí con el Al-Nassr frente a su rival, el Al-Hilal.

A solo 12 segundos del cierre, un saque lateral de Al Hilal cayó en el área, el arquero Bento falló en la salida, chocó con Iñigo Martínez, la pelota se le escapó de las manos y terminó dentro del arco. Ese insólito 1-1 en el minuto 97 postergó la definición de la liga saudita hasta la última fecha.

El gol en contra del arquero apagó el festejo de Cristiano Ronaldo a 15 segundos del final

La postal del final reflejó la frustración. En un video difundido en redes se ve a Cristiano, reemplazado poco antes del desenlace, pasar de la risa incrédula hasta la desolación total en el banco de suplentes al ver cómo se le escapaba el título. Con la mirada perdida el capitán terminó la noche consolado por el cuerpo técnico.

Desde su salida de Juventus en 2021, Ronaldo no consigue ganar un título a nivel clubes. Si bien celebró la Nations League 2024/25 con Portugal ni siquiera el Campeonato de Clubes Árabes obtenido en 2023 con Al Nassr es reconocido oficialmente por la FIFA. Por eso, el empate equivalió a una derrota para el portugués.

El contexto todavía favorece a Al Nassr, aunque ya sin margen para relajarse. El equipo suma 83 puntos y mantiene cinco de ventaja sobre Al Hilal, que tiene un partido menos. Si el conjunto dirigido por Simone Inzaghi gana su pendiente, la diferencia quedará reducida a dos unidades antes de la última jornada. El festejo quedó en pausa.

El partido entre Al-Nassr y el Al-Hilal fue intenso, áspero y repleto de tensión. Al Hilal tuvo la primera gran oportunidad con un cabezazo de Benzema que el arquero brasileño Bento salvó con una reacción notable, quién pasaría más tarde de héroe a villano.

Al Nassr encontró la ventaja a los 36 minutos. Tras un córner preciso de João Félix, el español Iñigo Martínez bajó la pelota en el área para Mohamed Simakan. El francés definió con comodidad para sellar el 1-0.

Una insólita jugada impidió que el portugués se consagrara campeón en la liga saudí FAYEZ NURELDINE - AFP

A los 82 minutos, el DT Jorge Jesus decidió reemplazar a Cristiano. El delantero portugués se marchó envuelto en una ovación. Antes de dejar el campo, arengó a la tribuna, le marcó el reloj al árbitro para exigir control del tiempo, alentó al compañero que ingresaba y continuó encendiendo al público de camino al banco de suplentes.

El delantero ya imaginaba el título, hasta que observó desde el banco de suplente el amargo final del partido. Un potente lateral de Ali Lajami cayó en el corazón del área. Bento salió mal, chocó con Martínez y perdió la pelota al intentar asegurarla. El defensor Abdulelah Al Amri intentó despejar en la línea, pero solo logró empujarla dentro de su propio arco.