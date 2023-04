Argentinos Juniors: Santiago Montiel fue amonestado en una jugada muy controvertida y Gabriel Milito “jugó” con Fausto Vera para el éxito en Brasil

escuchar

Una victoria más que importante. Un paso potente de Argentinos Juniors en Brasil. El éxito sobre Corinthians por 1-0, en el estadio Neo Química Arena, por la Copa Libertadores, permite vislumbrar que el conjunto de la Paternal tiene claro qué pretende. Pero más allá de una gran tarea del conjunto de Gabriel Milito, hubo dos acciones que despertaron dominantes que tuvieron como protagonistas a Santiago Montiel, el árbitro Jesús Valenzuela, el volante del equipo brasileño Fausto Vera y a Milito.

Dos tramos diferentes del partido dejaron a todos los fanáticos tratando de entender qué sucedió en el campo de juego. Sobre el final del primer tiempo, con Argentinos ganando 1-0, Santiago Montiel, que fue quien tiró un centro exacto para que Javier Cabrera marque de cabeza, buscó de cuidar el resultado y hacer que transcurra el tiempo para evitar que Corinthans tenga chances de igualar el marcador.

Entonces, el lateral izquierdo del conjunto de la Paternal, en el sector defensivo comenzó a hacer jueguito y le alcanzó la pelota de cabeza al arquero Federico Lanzilotta para que salga jugando. El guardavalla no controló el balón con sus manos sino que le dio continuidad a la acción con sus pies. Rápidamente el árbitro, Jesús Valenzuela, juzgó esta acción de Montiel como deliberada, concedió tiro libre para Corinthians y amonestó al defensor argentino.

Así fue la jugada

Las redes sociales explotaron en críticas sobre esta determinación del juez venezolano, ya que interpretaron que como Lanzilotta no tocó la pelota con la mano no correspondía la tarjeta amarilla. Ahora bien, el reglamento avala la sanción de Valenzuela, ya que dice: “ Iniciar una acción que trate de burlar la Regla deliberadamente para hacerle llegar el balón al guardameta (incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemente de que el guardameta llegue a tocar el balón con la mano o el brazo. Se sancionará al guardameta en caso de ser responsable de iniciar la acción de manera deliberada ”.

Lógicamente que en el campo de juego Montiel quedó completamente desconcertado por la tarjeta amarilla que le mostraron, sus compañeros se volvieron locos y hasta Gabriel Milito le pidió explicaciones a los asistentes de Valenzuela por la determinación del árbitro principal.

Milito-Vera, la charla de la intriga

La importante victoria de Argentinos Juniors en San Pablo enloqueció a los hinchas. El conjunto de Gabriel Milito sigue mostrando que tiene personalidad y futbolistas convencidos de la propuesta de su entrenador. Se puso en ventaja y cuidó el resultado ante Corinthians, que buscó hasta el último minuto evitar la caída por 1-0 en su estadio.

Justamente en la última jugada del partido, el conjunto brasileño tuvo una acción a favor con un tiro libre que podía representar peligro para Argentinos . Quien tomó la pelota para enviar un centro al corazón del área del equipo de la Paternal fue el volante Fausto Vera, ex Argentinos Juniors, y que fue potenciado por Milito.

¿Qué le habrá dicho Milito a Fausto Vera en la última jugada del partido? 😅



¿Qué le habrá dicho Milito a Fausto Vera en la última jugada del partido? 😅 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 20, 2023

Cuando las cámaras tomaron al entrenador argentino se lo pudo ver que comenzó a decirle algo a Vera, ya que el tiro libre era pegado al sector del banco de los suplentes, pero no se puede determinar qué, porque el DT puso sus manos para evitar que se pueda comprender. Ante la desesperación por un cierre de alta tensión, Milito no dudó en tomar del brazo a Vera, le siguió hablando y hasta pareció decirle cómo tenía que ejecutar el tiro libre . El futbolista no reaccionó, se conocen bien, sacó el centro, pero la pelota fue despejada por sus ex compañeros. El árbitro terminó el partido y quedó en el aire la sensación de que Milito buscó desconcentrar a Vera, pero sólo ellos saben qué pasó ahí.

