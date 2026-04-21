Tras la polémica del Superclásico, River le pidió a la AFA que Héctor Paletta no vuelva a ser designado en sus partidos

Dos días después del triunfo de Boca en el Monumental, el Superclásico se sigue jugando afuera. El polémico arbitraje de Darío Herrera, que no sancionó un penal para River en el tiempo adicionado por una presunta infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, una acción que pudo haber modificado el resultado, sigue dejando tela para cortar, con acusaciones cruzadas de un lado y del otro y con una decisión que tomó la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo: pedir a la Asociación del Fútbol Argentino que Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR durante el partido con el Xeneize, no vuelva a intervenir en encuentros del equipo.

Si bien el clásico se definió por un penal claro de Lautaro Rivero al final del primer tiempo, por una mano evidente que derivó en el gol convertido por Leandro Paredes, lo cierto es que la actuación del cuerpo arbitral volvió a quedar en el centro de la escena en el duelo más esperado por todo el fútbol argentino.

Héctor Paletta, el árbitro VAR del Superclásico entre Boca y River. @FutbolFichajes

Si bien en Boca también elevaron la voz por el desempeño del réferi, Herrera hizo bien en no mostrarle la segunda amonestación al defensor de River, ya que su intervención, de acuerdo con la última modificación de la Regla 12, no impidió de manera adrede una ocasión manifiesta de gol, sino que, según su criterio, amplió el volumen de su cuerpo de manera imprudente, aunque sin intención real de bloquear el disparo. El detalle es que, pese a estar bien ubicado en la jugada, debió ser advertido por Paletta desde el VAR.

De todos modos, la situación más discutida tuvo lugar en el epílogo, cuando Blanco cargó con su antebrazo izquierdo sobre la espalda de Martínez Quarta, que se dejó caer tras sentir el contacto. Herrera, en la cancha, lo consideró un forcejeo leve, natural, de los que hay cientos por partido. Y Héctor Paletta, en su cabina del predio de Ezeiza, resolvió no convocarlo a revisar la jugada. En ese sentido, caben dos posibilidades: o estuvo de acuerdo con el fallo del juez, por lo que no consideró necesario sugerirle un cambio, o, como piensan en River, perjudicó adrede al conjunto de Eduardo Coudet.

Blanco, Martínez Quarta y Salas fueron tendencia tras el cierre del partido en el Superclásico: ¿era penal? Maxi agarró la pelota y se preparó ¡para patearlo! 😱 pic.twitter.com/JGcPd4cSUu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Por esa razón, el club de Núñez solicitó ante las autoridades de la Casa Madre que Paletta, a quien tildan de “hincha de Boca” por una vieja declaración de su hermano Gabriel -quien jugó en Boca en 2007 y en aquel momento aseguró que toda su familia era fanática del Xeneize-, no forme parte de las designaciones cada vez que deba impartir justicia en partidos del Millonario.

Oriundo de Longchamps, Paletta, de 50 años, es uno de los videoasistentes mejor conceptuados por el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, y el gerente técnico, Fernando Rapallini, aunque no fue designado al Mundial y en su lugar irá Hernán Mastrángelo, quien le ganó la pulseada a Silvio Trucco. Más allá de su supuesto vínculo con Boca, en River ya lo observaban con atención por un partido ante Barracas Central, por la primera fecha del Torneo Apertura, a raíz de un posible penal no sancionado por una mano de Gastón Campi sobre la línea de gol, que impidió el tanto de River, aunque la jugada podía ser interpretada como un movimiento propio del juego, ya que la pelota le pega en el brazo que llevaba pegado al cuerpo.

Darío Herrera, rodeado por jugadores de River Plate y Boca Juniors Manuel Cortina

El pedido de River llega un mes y medio después de que el club optara por renunciar a su lugar en el Comité Ejecutivo en disidencia con el modelo de conducción de Claudio Tapia, a través de un comunicado en el que expresó que la “institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles”. En Núñez entienden que el fallo que marcó el superclásico pudo haber funcionado como una reprimenda a esa postura, y desconocen si la AFA accederá o no al pedido sobre Paletta.

En marzo, la dirigencia de River anunció su salida del Comité Ejecutivo de la AFA; en la previa del superclásico, Di Carlo, Tapia y Herrera coincidieron en una conferencia. Liga Profesional de Fútbol

En la vereda de enfrente, en Boca insisten en dos puntos. Por un lado, que el empujón de Blanco sobre Martínez Quarta no fue lo suficientemente potente como para desestabilizar al jugador de River, y que Rivero debió haber visto la roja por haber impedido una situación manifiesta de gol sin disputar la pelota, una mirada algo sesgada sobre una jugada que aún admite distintas interpretaciones. Sin embargo, hay cuestiones factuales que, entienden en Brandsen 805, echan por tierra la teoría de que Paletta intentó favorecer a Boca, y marcan como ejemplo tres jugadas de superclásicos anteriores en las que el juez del VAR falló en contra del Xeneize.

La primera fue en la Copa de la Liga 2003, en el triunfo 2 a 0 de River en la Bombonera con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz. Con el partido 0-1, Edinson Cavani marcó la igualdad, pero el tanto fue anulado por el línea 2, Sebastián Raineri, en una decisión ratificada por Paletta desde el VAR. Y si bien Boca lo protestó, la línea trazada marca al uruguayo unos centímetros por delante del último defensor. Previo al gol del venezolano había habido un golpe de Paulo Díaz contra Marcelo Weigandt, una falta sancionable en el momento pero no revisable después, ya que la secuencia ofensiva de River se había interrumpido dos veces y ya no se consideraba APP (fase de ataque directo).

Las líneas que trazó el VAR y determinaron el offside de Cavani en el Superclásico de 2023. captura de TV

En 2024, Paletta otra vez estuvo en el VAR en la victoria 1 a 0 de River sobre Boca, también como visitante, el día del gol de Manuel Lanzini. Esa tarde, en la última jugada del partido, Nicolás Ramírez había convalidado el empate agónico de Milton Giménez, pero luego la acción fue retrotraída a instancias del VAR por una mano de inmediatez. En Boca sostienen que la infracción estuvo bien cobrada, pero que antes de eso existió un toque abajo de Franco Armani contra el delantero, por lo que Paletta, en vez de sancionar la mano, debió haber alertado del penal. El contacto, discutible, se da entre la mano involuntaria de Giménez y el momento en que la pelota traspasa la línea, que es lo que vuelve maniobra pasible de sanción.

La mano de Milton Giménez que impidió el empate de Boca ante River, en 2024; Héctor Paletta advirtió la infracción desde el VAR. Santiago Filipuzzi

Y en 2025, otra vez con Ramírez como árbitro, Paletta lo llamó a intervenir tras el cobro de un penal en una acción con los mismos protagonistas, Armani y Giménez, en la que el delantero se había enredado con el pie del arquero y el VAR terminó por corregir la decisión inicial.

El sábado, River recibe a Aldosivi, con Nicolás Ramírez a cargo del partido y Nicolás Lamolina en el VAR. Paletta no podrá estar en dos partidos seguidos, aunque en Núñez ya empezaron a seguir de cerca no solo a los jueces de campo, sino también a quienes toman decisiones desde Ezeiza. Darío Herrera seguirá en acción: conducirá Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, y Paletta estará en el VAR de Atlético Tucumán vs. Banfield.