Luego del incendio en el Monumental, prohibieron el uso de papelitos en los estadios de la Ciudad

El comité de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prohibió la celebración con papelitos en los estadios porteños. Lo hizo “en forma unánime” y a partir de las imágenes del último domingo en el estadio Monumental. En ocasión del superclásico entre River y Boca, el recibimiento del equipo millonario provocó que más tarde se generara un principio de incendio en la zona de plateas, que fue rápidamente sofocado.

Desde el comité de seguridad, que también integran la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal y la Agencia Gubernamental de Control, informaron que la prohibición tiene carácter “preventivo y (es de) aplicación inmediata”. “En virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors -dice el comunicado-, en el cual se registró un principio de incendio en un sector de platea, sofocado con celeridad, se ha procedido a realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo”.

El recibimiento de los hinchas de River a su equipo para jugar con Boca y el posterior incendio hicieron que el comité de Seguridad de CABA definiera su prohibición Gonzalo Colini - LA NACION

Los clubes recibieron en las últimas horas una carta en la que las autoridades les informaron la medida. “Aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”, dice la misiva.

Además, las autoridades recalcaron que la decisión tomada se funda en“ estrictas razones de seguridad del público asistente”. El uso de papelitos cortados como elemento de festejo queda prohibido “en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”, reza el comunicado. Además, el comité insiste en que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”.

La zona de las butacas incendiadas. @maxpugliese92

Según pudo reconstruir LA NACION, los clubes sabían que se exponían a algún tipo de prohibición en caso de que los protocolos para este tipo de recibimiento o de festejo no funcionaran o hubiera algún tipo de accidente. Las autoridades porteñas recalcan que “buena parte de los incidentes en los estadios se producen por la presencia de fuego. Y nosotros tenemos que proteger a los espectadores. Esa es nuestra misión”.

Luego del recibimiento al equipo millonario, el foco ígneo comenzó en una de las plateas altas del Monumental. Se prendieron los papelitos -probablemente por la colilla de un cigarrillo- que quedaron en el piso. Entonces, los simpatizantes apostados en ese sector del estadio (la tribuna Centenario Alta) se movieron. Otros intentaron apagarlo. Finalmente, la acción de personal de emergencia que estaba en las tribunas resolvió el tema mediante matafuegos. Y el incidente no pasó a mayores. Para las autoridades, sin embargo, fue suficiente para tomar medidas. Y tratar de prevenir que se las imágenes -y el peligro- se repitan en los próximos partidos.