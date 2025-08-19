Gabriel Milito: mal comienzo en Chivas, críticas y plazos que se acortan

Gabriel Milito asumió en Chivas de Guadalajara a fines de mayo y durante los amistosos de pretemporada despertó expectativas, sembró una ilusión que está decayendo abruptamente con la competencia oficial. De aquellos seis triunfos en los partidos de ensayos se pasó al antepenúltimo puesto en cinco fechas del Torneo Apertura y a la eliminación en la Leagues Cup, que enfrenta a equipos mexicanos con los de la MLS estadounidense.

Empezaron a asomar las críticas para el entrenador argentino, cuya continuidad por ahora no está en duda, lo que no quita que se le exija una inmediata reacción y mejoría del equipo que tiene la histórica particularidad de alinear solo a jugadores mexicanos. Para el futuro de Milito serán fundamentales los próximos cuatro partidos: Cruz Azul, el clásico con América, Tigres (Ángel Correa lleva cinco goles en siete cotejos) y Toluca, dirigido por Antonio Mohamed.

Gabriel Milito le da indicaciones a Efraín Álvarez en el último partido, que Chivas perdió ante Juárez Jam Media - Getty Images South America

Tras la derrota -la tercera en cuatro jornadas- del Rebaño en la última fecha ante Juárez, Milito se hizo cargo de la situación y también se mostró con fortaleza para revertir la historia. “Soy el primer responsable, ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno. Entiendo que anímicamente podemos estar golpeados y que la confianza baja con las derrotas. Vivimos de los resultados. Confío a muerte en el equipo. Cuento con buenos jugadores. Lo que queda es trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra. Hay que saber convivir con esta presión. Lamentablemente, como futbolista y entrenador ya me tocó pasar por situaciones como esta. Hoy es normal que haya críticas y se dude de todo“, expresó el director técnico tras la caída de local por 2-1 ante Juárez.

En la fecha anterior, Chivas perdió 1-0 contra Santos Laguna, el mismo resultado que sufrió en el debut frente a León. La única victoria fue frente a Atlético San Luis (4-3). En cada uno de los cuatro cotejos, a Chivas le sancionaron penales, pero Milito, si bien consideró que “no es normal”, descartó que lo estén perjudicando: “Estoy más molesto por los penales que hacemos. Si hay VAR, las decisiones deben estar bien”.

En la Leagues Cup se despidió tras caer 1-0 contra New York Red Bull, empatar 2-2 con Charlotte (triunfo 6-4 en los penales) y vencer 2-1 a Cincinnati.

Gabriel Milito tiene mucho por corregir en Chivas ULISES RUIZ - AFP

En el torneo mexicano, el comienzo de Milito, con tres puntos sobre 12 posibles, está segundo entre los peores en la comparación con otros entrenadores de Chivas durante la gestión del presidente Amaury Vergara desde 2019. El registro más bajo le corresponde al director técnico Gerardo Espinoza, con dos puntos sobre 12. En ese ranking, Fernando Gago, que dejó a Chivas en octubre pasado para aceptar la propuesta de Boca, ocupa el sexto lugar, con 5 unidades sobre 12.

A Milito le cuestionan que siga respaldando a jugadores que muestran un bajo nivel, como los casos de Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Luis Romo. El plantel cuenta con el delantero Javier “Chicharito” Hernández, de 37 años, largo recorrido en el fútbol europeo y con 52 goles en 109 partidos con la selección de México, pero por ahora no entra dentro de la consideración de Milito.

Lo concreto es que Chivas no vive un ciclo de éxitos deportivos desde que lo dirigió Matías Almeyda entre 2015 y 2018, período en el que obtuvo cuatro títulos, incluidos el último que ganó el Rebaño por la liga local (Clausura 2017) y también el último internacional (Concachampions 2018). Desde que se fue el Pelado pasaron 15 entrenadores, nueve de los cuales no llegaron a los 25 partidos. Milito va por el séptimo encuentro y necesita rectificar el rumbo para no ser uno más de los últimos técnicos efímeros de Chivas.