La historia de Tobías Ramírez, el defensor inesperado que llegó a River

Tobías Emanuel Ramírez Cardozo debutó el 28 de enero de 2024 en primera división en el Estadio Monumental con solo 17 años. Casi como un presagio de lo que el futuro le tenía deparado, su presentación fue con la camiseta número 13 de Argentinos Juniors, pero el apellido Palacio lucía en la espalda. Jugó un gran partido en Núñez, se afianzó ese año en primera y llevó ese nombre durante nueve meses, hasta que recibió la aprobación legal que buscaba desde los 13 años para cambiar su apellido a Ramírez Cardozo, en honor a su padrastro Sebastián, la persona que lo crío y acompañó junto con su madre. Hoy, dos años y dos meses después de aquella presentación, el marcador central de 19 años firmará contrato con River y será el primer refuerzo de la era Eduardo Coudet.

La operación fue tan relámpago como sorpresiva. Chacho ya había apuntado su nombre en enero para sumarlo a Alavés de España, sin éxito en la negociación. Y este viernes, luego de una reunión entre los presidentes Stéfano Di Carlo y Cristian Malaspina con el agente del jugador Juan Cruz Oller, se acordaron los detalles finales del traspaso que se dará por 3,5 millones de dólares limpios para Argentinos Juniors por el 80% de la ficha.

Tobías Ramírez debutó en primera con sólo 17 años

Urgido por vender y con el libro de pases cerrado, el Bicho aceptó la propuesta de River, que le solicitó a la AFA una excepción por un plazo corrido en la salida de Matías Galarza, quien el 2 de marzo fue presentado por Atlanta United en la MLS. Este lunes se espera la revisión médica y la firma de su contrato hasta diciembre de 2029, para comenzar la semana de entrenamientos con el Millonario, que ya podrá contar con el defensor para el mes de abril tanto en el cierre del Torneo Apertura como en el inicio de la Copa Sudamericana.

Tobías Ramírez, quien había sido buscado también por Athletico Paranaense e Inter de Miami entre los últimos dos mercados de pases, nació el 11 de noviembre de 2006 en Virrey del Pino, Buenos Aires, y comenzó su carrera en el fútbol infantil de la Sociedad de Fomento “El Sol”. Luego tuvo un paso por Almirante Brown y arribó en 2015 a Argentinos Juniors, con tan solo nueve años de edad. Su debut en juveniles debía producirse en 2020 al pasar a novena división, pero la pandemia le impidió esa experiencia y recién en 2021 pudo jugar sus 12 primeros partidos oficiales en octava. Luego, en 2022 llegó el despegue en séptima y en 2023 la primera pretemporada con reserva.

Tobías Ramírez, con la camiseta de la selección juvenil

Ese año, además, fue capitán de la Sub 17 de la selección argentina que fue tercera en el Sudamericano y cuarta en el Mundial en Indonesia. En aquel año fue titular y líder del plantel que tenía entre sus filas a Ulises Giménez, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, quienes ahora serán sus compañeros, además de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, joyas del semillero millonario.

A finales de ese año firmó su primer contrato profesional y en 2024 se asentó en primera, tras su pretemporada de bautismo. Jugó 2550 minutos en 31 partidos y mostró las condiciones que había mostrado con la selección: firmeza en el mano a mano, buena salida y adaptabilidad para jugar de primer o segundo marcador central. Rápidamente se consolidó como uno de los juveniles con mayor proyección y en 2025 jugó ocho de los nueve partidos del subcampeonato en el Sudamericano Sub 20 y los siete encuentros del subcampeonato en el Mundial Sub 20 en Chile. Entre las convocatorias y un desgarro a final de temporada, solo tuvo nueve participaciones con Argentinos durante el año pasado.

Con contrato renovado hasta 2028, este año fue titular en el debut del Apertura frente a Sarmiento con victoria por 1-0 en La Paternal, pero luego fue al banco en ocho oportunidades sin ingresar, ya que el técnico Nicolás Diez priorizó a la dupla Francisco Álvarez y Erik Godoy o mismo a Román Riquelme, con más experiencia en primera división.

En total, fueron 42 encuentros con Argentinos Juniors, entre los que aparece el 0-0 ante Atlético Tucumán de septiembre de 2024 en el que estrenó el apellido Ramírez en su espalda. “Era algo que estaba esperando y tramitando durante cuatro años, antes de la pandemia. Es un gesto que quería tener con mi padrastro, quien me crió desde que nací. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Lo considero mi padre real”, explicó. “Un día le dije a mi mamá que me quería poner el apellido de mi papá (por su padrastro) y ella se sorprendió porque, siendo niño, uno no siempre tiene una noción clara de esas cosas. Pero yo siempre estuve convencido de que él era mi padre y yo su hijo. Siempre me gustó la idea de llevar su apellido. Todo lo que viví fue al lado de él y de mi madre. Estoy agradecido porque si soy lo que soy, es gracias a ambos”.

Tobías Ramírez era seguido por Coudet hace meses y lo había pedido para Alavés

Ahora, un año y medio después, Ramírez llegará a River para ser una nueva alternativa en la zaga central para Chacho Coudet, luego de que el club buscara sumar un defensor central en el último libro de pases. Con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como habituales titulares, más Paulo Díaz como alternativa y Germán Pezzella a solo semanas de regresar tras la rotura de ligamentos cruzados, el joven de 19 años buscará su lugar dentro de un plantel que también tiene además a los juveniles Ulises Giménez y Facundo González.

Su llegada también se enmarca dentro de la posible salida de Paulo Díaz a corto plazo, ya que entre diciembre y enero se buscó sin éxito un nuevo destino para el chileno, y la proyección de Rivero, una de las posibles ventas a mediano plazo.

Si Coudet lo desea, podrá ser citado la próxima semana para jugar contra Atlético Tucumán el domingo en el Monumental en el comienzo de un mes de abril que será frenético. Luego del duelo con el Decano, viajará el miércoles a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para debutar con Blooming en la Sudamericana y el siguiente domingo visitará a Racing en Avellaneda. Posteriormente, llegará Carabobo el miércoles 15/4 como local y el superclásico del domingo 19/4 también en Núñez.

Días frenéticos tanto para River como para Tobías Ramírez, la incorporación inesperada de este mercado.