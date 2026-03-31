Argentinos se puso al día en el Torneo Apertura y venció 2-0 a Aldosivi: tercera victoria consecutiva para ser escolta

Algún desprevenido, por horario, día y fecha FIFA por terminar en el medio, no se habrá enterado que Argentinos se puso al día con el Torneo Apertura jugando el único partido que adeudaba y ya los 30 clubes de la primera división contabilizan 11 encuentros disputados. En Mar del Plata venció 2-0 a Aldosivi -que sigue desnudando las fragilidades de ser el único que no ganó en el campeonato- y se trepó al segundo lugar de la zona B.

El Bicho se empieza a reconocer. A reencontrar con aquel que arrancó el año a puras aspiraciones, locales e internacionales, y en un suspiro se quedó con las manos semivacías por las eliminaciones en la Copa Argentina y en el repechaje de la Copa Libertadores, debiendo dedicarle dedicación y exigencia desde fines de febrero sólo a este certamen. Asimismo, este torneo culminará apresuradamente por el Mundial 2026. Todo muy rápido. Todo muy corto para un Argentinos que prometía más.

El chileno Iván Morales anotó el primer gol de Argentinos Juniors ante Aldosivi en Mar del Plata

Sea como fuere, el objetivo pasará por luchar detrás del título para reivindicarse con su gente a lo grande. Y aunque el Tiburón otorga demasiadas facilidades, el jueves pasado enfrentó al Lanús multicampeón de Sudamérica y lo venció bien en La Paternal (2-1), también otro de sus postergados. Además, lo encaró tras el impulso de ganarle el clásico a Platense sobre la hora.

El reacomodamiento del calendario, a la vez, le reinició su cabeza, al parecer. Sigue acumulando apenas una derrota, pero su estado era extraño, lo necesitaba. Y ahora, después de haber pasado por más de un mes sin poder ganar por el Apertura, de repente sumó puntaje ideal en sus últimos tres compromisos y se paró al lado de River como escoltas-con 20 puntos- del puntero Independiente Rivadavia.

En muchos encuentros había impuesto la impronta de su entrenador Nicolás Diez, pero no alcanzaba. Con mayor o menor énfasis, el toqueteo de los volantes zurdos era una garantía, así como la movilidad de la formación completa; la presencia de Federico Fattori para respaldar cada zona, también: hombre infaltable. Sin embargo, Argentinos ahora está más suelto y todas esas virtudes, con confianza, vuelven a ser peligrosas.

🔥🤷🏻‍♂️ Martes laboral. 14hs. El equipo perdiendo 0-2 en el primer tiempo sin haber ganado un solo partido en lo que va del torneo. Se larga el diluvio y así reacciona la gente de Aldosivi.



Fútbol argentino.



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Bajo una lluvia, por momentos, torrencial sobre el estadio José María Minella, pasó por instantes esporádicos de sufrimiento debido a algún remate forzado del local, pero cuando hubo que poner la pelota bajo la suela, la visita hizo lo que sabe. No es casualidad, aun tratándose de dos centros, la manera en la que encontró sus tantos.

Después de hacer sentir la posesión de la pelota, la ejecución precisa también es parte de su fluidez. Por eso, a los 29 minutos, cinco hombres se lanzaron a un contragolpe ordenado, con mayor técnica y prolijidad que vértigo, que le dio el tiempo necesario a Nicolás Oroz para sacar el centro medido a la carrera del chileno Iván Morales: apenas tuvo que poner la diestra para direccionarla al gol.

Hartos de no verlo triunfar, los marplatenses alteraron todavía más a sus jugadores. Apareció el repertorio de reclamos: el cántico de moda en cada estadio contra los futbolistas cuando las cosas no salen y en el que siempre se juega contra “nadie” acompañó al “¡Si no ponen huevos, cómo quieren que ganemos!“ y la exigencia de transpirar la camiseta: ”¡Y si no, no se la pongan, váyanse y no roben más!“.

¡LAS CASCADAS DEL MINELLA! A pesar del diluvio en Mar del Plata y la derrota ante Argentinos, los hinchas de Aldosivi siguen firmes alentando.



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Sólo Estudiantes de Río Cuarto tiene menos unidades (cuatro contra cinco), por lo que -una vez más- empieza el coqueteo de la lucha bilateral. Aldosivi mira la tabla anual y la de promiedos, ambas con el León en lo más profundo, por lo que -de seguir así- delegaría un lugar a quien más cerca tendrá en la primera de ellas. Y ahí están los ahora dirigidos por Israel Damonte, que se estrenó con este golpe: el sábado se enfrentan en Mar del Plata, toda una final.

Antes del entretiempo, Argentinos sentenciaría la historia. Ante un Aldosivi cabizbajo y repudiado, dos goles alcanzaron para entender que el éxito ya estaba encaminado. Profundizó la herida en la salida de un tiro de esquina, a los 37: Hernán López Muñoz (zurdo como Oroz y Alan Lescano) recibió corto y envió un centro potente y al fondo para que Román Riquelme sólo tuviera que cabecear para hacerla ingresar.

El complemento, entonces, se acható. Apenas un remate de Rodrigo Márquez y el rechazo de Riquelme cerca de la línea (aunque la pelota se dirigía al saque de meta) fue lo único que puso el trámite en vilo, pero no pasó de aquello. Por el lado colorado, pudo poner el tercero mediante otra elaboración desde campo propio, el toque de Tomás Molina y la definición de Gino Infantino, ambos ingresados desde el banco: el ahora escolta también hace temer (de nuevo) desde el material.

La lluvia sobre el desenlace volvió a ser feroz y, entonces, expuso nuevamente la furia popular: “¡Sáquense la camiseta y dénsela a la hinchada, que juega mejor!“.

Argentinos ya pasó por un momento así hace algunas semanas tras la inesperada eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores, con una espalda que ya cargaba la temprana despedida de la Copa Argentina con Midland. Una tormenta que, a diferencia de Mar del Plata, ya se fue y muestra un sol motivador.

El resumen del partido