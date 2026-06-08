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Armenia vs. Moldavia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Armenia recibe a Moldavia en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 12.00 h en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, ubicado en la ciudad de Yerevan.

El presente de los seleccionados

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones más recientes. Armenia viene de empatar 1-1 frente a Kazajistán, mientras que Moldavia registró un 2-2 en su último duelo ante Bulgaria.

Antecedentes y estadísticas

El partido sirve como instancia de preparación para ambos equipos en el marco de la temporada 2025. Los seleccionados buscarán ajustar sus esquemas tácticos tras sus respectivos empates en sus últimos encuentros previos al cruce en Yerevan.

Lo que está en juego

Para ambos elencos, este amistoso representa una oportunidad clave para probar variantes y fortalecer el funcionamiento colectivo antes de continuar con sus compromisos internacionales del calendario 2025.

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